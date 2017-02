Estudiante de la UNAM, "líder en materia espacial"

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Danton Bazaldua, estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue nombrado por el Consejo Consultivo de la Generación Espacial (SGAC), organismo de la ONU, como uno de los cuatro “líderes emergentes” del sector espacial.



“Para mí, esta oportunidad significa una sensación increíble de poder representar a México y a la Universidad, que no tiene descripción alguna. Realmente es un honor para mí estar en este momento portando la bandera de México y el estandarte de la UNAM en donde pise con este tipo de proyectos”, declaró Bazaldua a UNAM Global.



El estudiante de Ingeniería tuvo que competir contra 70 adversarios del más alto nivel, donde sólo triunfaron cuatro personas: Harriet Brettle, del Reino Unido, estudiante de astrofísica en la Queen Mary University of London; Oniosun Temidayo Isaías, de Nigeria, graduado de Meteorología en The Federal University of Technology Akure; Jessica Todd, de Australia, es ingeniera aeroespacial por la University of Sydney; y el mexicano Danton Bazaldua, quien, con 23 años, es el más joven del grupo.



Los cuatro ganadores trabajarán juntos del 1 al 8 de Abril, en Colorado, Springs, Estados Unidos, para discutir propuestas y proyectos para el desarrollo tecnológico y legal en materia espacial para el beneficio de la humanidad.



Al término presentarán los resultados de su estudio en el Comité para el Uso Pacífico del Espacio Exterior (COPUOS), que se llevará a cabo en Viena, Austria, en junio próximo.



Logros



El estudiante mexicano tendrá la oportunidad de representar a la UNAM en la primera simulación análoga de la Agencia Espacial Europea (ESA) en uno de los proyectos que llevará a cabo en Polonia la Poland Mars Analogue Simulation 2017 (P.M.A.S 2017).



La primera participación de Danton Bazaldua con el Consejo Consultivo de la Generación Espacial fue como parte del Comité Organizador Local para el Congreso de la Generación Espacial 2016, que tuvo lugar en Guadalajara.



A principios de 2016, Bazaldua ganó el primer lugar en el Mexican Design Mission Contest, organizado por la Universidad de Surrey.



Además, durante el International Astronautical Congress 2016 tuvo la oportunidad de presentar artículos relacionadas con las comunicaciones por satélite y economía espacial en América Latina.



Lazos nacionales



Danton Bazaldua, junto a Yair Israel Piña López, el investigador más joven de la NASA y estudiante de Física de la UNAM, desarrollaron un dispositivo prototipo para monitorear los signos vitales de los astronautas, así como la radiación solar.



El aparato fue creado para ayudar en las futuras misiones a Marte y su tecnología fue seleccionada entre una gran cantidad de proyectos a nivel global, quedando entre los mejores 10.



Piña López lo probará en el Mars Desert Research Station (MDRS), mientras que Danton Bazaldua lo hará en el P.M.A.S 2017, las dos simulaciones análogas más importantes a nivel mundial.



“Se trata de un chaleco que no pesa más de 800 gramos y servirá como aditamento a los trajes espaciales que se usarán durante la misión”, explica la UNAM. El diseño será probado en EU desde abril, y en Polonia a partir de julio, en simuladores de una misión real a Marte.



Este martes, en la UNAM, se presentarán los detalles del proyecto de Danton Bazaldua.