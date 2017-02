Kids Watch el reloj inteligente para comunicarse con los pequeño

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La compañía Alcatel presentó un dispositivo ideal para que los niños se puedan comunicar con sus papás cuando lo deseen y sin importar dónde estén, ya sea en la escuela o con algún amigo o familiar lejos de casa.



Se trata de Move Time (KIDS Watch), un reloj inteligente de pantalla OLED de 0.95”, que incorpora cuatro botones que se programan para realizar llamadas a contactos establecidos.



Al estar creado para niños, es sumamente fácil de usar gracias a una interfaz completamente amigable para ellos.



Cuenta con un botón SOS que se activa al dejar presionado, así, de inmediato se establece una llamada telefónica al primer contacto de la lista asignada, si el contacto no responde, automáticamente llamará a los siguientes contactos registrados.



Por si fuera poco, es resistente a salpicaduras y polvo (IP65), por lo que no hay preocupación al momento de jugar, gracias a su diseño flexible y su estructura duradera.



“Alcatel pone a disposición de los papás mexicanos Move Time (KIDS Watch) para ayudarlos a comunicarse con sus pequeños, ya que la familia es lo más importante. Es por eso que este equipo posee una tecnología innovadora, la virtud de ser resistente y al mismo tiempo es muy funcional para saber dónde están sus hijos”, comentó Jonathan Ávila, gerente de Producto de Alcatel México.



Move Time (KIDS Watch) está equipado con una batería 380 mAh que ofrece una larga vida sin tener que recargar por tiempos prolongados y permite introducir un nano SIM para realizar las llamadas.



Es importante que el dispositivo tenga acceso a datos móviles para que los niños puedan estar comunicados con sus papás todo el tiempo.



Asimismo, cabe destacar que estos dispositivos pueden comunicarse entre sí, al facilitar las llamadas entre varios Move Time (KIDS Watch) de hermanos, amigos y familia (hasta 10 contactos).



Para utilizar el smartwatch es necesario y muy fácil descargar la aplicación "MOVE TIME Track & Talk Watch" en el celular de los papás; a través de ella podrán configurar los números de los contactos a los que los pequeños podrán llamar desde el dispositivo.



Adicional, permite monitorear las actividades físicas y estadísticas de las mismas. Move Time (KIDS Watch) es el aliado ideal de los padres, con este dispositivo no necesitan superpoderes para estar siempre en contacto con sus hijos.



Move Time (KIDS Watch), compatible con IOS y Android, estará disponible a partir de mediados de Febrero en Telcel a un precio de mil 799 pesos.