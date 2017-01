Descubre si tu Facebook fue hackeado en 3 pasos

(Tomada de la Red)

Tu cuenta depuede correr el riesgo de ser hackeada si no tienes los cuidados básicos al protegerla, informa RT. Hay diversas razones por la cual una cuenta puede ser hackeada, sin embargo, en la mayoría de los casos los hackers desean obtener información de los usuarios para masificar algún sitio de Internet o para acceder a su información personal para cometer algún delito.Dirigete al menú de la esquina superior derecha de la página, selecciona, despuésy por últimoEl menú demuestra un listado que indicaSi no reconoces algunos de los datos que aparecen es probable que el perfil fueraPara solucionar esta situación haz clic enque aparece al lado derecho, con este cambio el intruso no podrá acceder a la cuenta, pero debes cambiar la contraseña para mayor seguridad y hacer estos cambios regularmente para que tu cuenta no vuelva a ser hackeada.tiene un centro de ayuda que tiene la opción, haz clic paray el sistema te enviará a una página donde podrás registrar tus datos y proteger tu perfil.