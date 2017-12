Francia ordenó que Whatsapp deje de compartir datos con Facebook

(Tomada de la Red)

La Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL), encargada de velar por la protección de datos en Francia, dio el lunes un mes de plazo al servicio de mensajería móvil WhatsApp para que divulgue cuántos datos de sus usuarios han sido transferidos a la red social Facebook, su casa matriz.El CNIL advirtió en un comunicado de que, en caso de que no se cumpla ese plazo, se plantea instaurar un proceso de investigación que podría desembocar en una sanción contra el gigante estadounidense.El aviso se produce después de que el regulador constatase que WhatsApp transmite datos de sus clientes franceses, como números de teléfono e informaciones relevantes de su comportamiento, "sin su consentimiento previo y sin que puedan oponerse", a no ser que eliminen su cuenta de WhatsApp, a la que están abonados unos 10 millones de franceses.El CNIL explicó que los datos de la discordia son los que tienen fines de evaluación y mejoramiento de los servicios ("business intelligence"), pues WhatsApp aseguró no haber utilizado aquellos con fines publicitarios, que son los más controvertidos.Según la presidente de la CNIL, Isabelle Falque-Pierrotin, el manejo de datos para business intelligence carece de "base legal".El CNIL contó que la empresa de mensajería rechazó colaborar por negarse a publicar cuántos datos de clientes ha transmitido a Facebook al considerar que solo está obligado a hacerlo por ley en los Estados Unidos, donde tiene su sede.El regulador francés recordó que la mensajería cambió por última vez sus condiciones de uso y privacidad en 2016, dos años después de haber sido comprado por Facebook.Con información de INFABAE.COM