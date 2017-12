Los libros más vendidos en Amazon este 2017

(Agencias)

El portal Amazon anunció este martes los Libros más vendidos en su tienda durante 2017 tanto en español como en inglés.

El libro impreso más vendido en español en la plataforma es "Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes" de Elena Favilli y Francesca Cavallo y el libro impreso con más ventas en idioma inglés es "The Legend of Zelda: Art & Artifacts", de Nintendo.



"Origen", de Dan Brown, es el Kindle eBook en español con más ventas en Amazon, mientras que English: "Speak English Like A Native In 5 Lessons For Busy People, Lesson 2: The 3 Elements de Ken Xiao", es el Kindle eBook más vendido en inglés.



La lista de los libros más vendidos en Amazon.com.mx toma en cuenta únicamente obras cuya primera edición fue publicada en 2017 y considera las ventas de libros impresos y digitales desde enero y hasta diciembre de este año en Amazon.com.mx y en la tienda Kindle de Amazon.com.mx.



Los 10 libros impresos en español Más vendidos del año en Amazon.com.mx en 2017 son:



1. "Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes", de Elena Favilli y Francesca Cavallo



2. "La historia de la república", de Chumel Torres

3. "Origen", de Dan Brown



4. "El método H.A.B.L.A.: Imagen verbal en 5 sencillos pasos", de Álvaro Gordoa



5. "Más allá del invierno", de Isabel Allende



6. "Por una rosa", de Javier Ruescas, Benito Taibo y Laura Gallego



7. "El cuento de la criada", de Margaret Atwood



8. "Mientras te olvido", de Nacarid Portal Arraez



9. "La razón de estar contigo", de W. Bruce Cameron



10. "Patria 1", de Paco Ignacio Taibo II



Los 10 libros impresos en inglés Más vendidos del año en Amazon.com.mx en 2017 fueron:



1. "The Legend of Zelda: Art & Artifacts", de Nintendo



2. "Astrophysics for People in a Hurry", de Neil deGrasse Tyson



3. "The Art of Coco", de Disney Enterprises, Inc.



4. "The Legend of Zelda Breath of the Wild: The Complete Official Guide", de Piggyback



5. "Star and Marco's Guide to Mastering Every Dimension", de Star Butterfly y Marco Diaz



6. "Origin", de Dan Brown



7. "Lord of Shadows", de Cassandra Clare



8. "Norse Mythology", de Neil Gaiman



9. "Batman/The Flash: The Button", de Joshua Williamson y Tom King



10. "The Dark Prophecy", de Rick Riordan



Examinando detalladamente la lista de los libros impresos más vendidos en Amazon.com.mx se destacan los siguientes datos:



- El libro impreso en español más vendido en Amazon.com.mx escrito por un autor mexicano y cuya primera edición fue publicada en 2017 fue "La historia de la república", de Chumel Torres.



- Cuatro autores y un coautor latinoamericanos fueron incluidos en el top 10 de los Libros más vendidos en español: 3 de México (Chumel Torres, Álvaro Gordoa y Benito Taibo), uno de Venezuela (Nacarid Portal Arraez) y uno de Perú (Isabel Allende).



- Origin de Dan Brown está enlistado tanto en español como en inglés en los libros impresos más vendidos.



- Las novelas de ficción fueron el género más representativo en estas listas de libros impresos, seguidos de novelas y títulos de superación personal.