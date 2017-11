Galaxy S9 incluiría reconocimiento facial 3D

(Tomada de la Red)

Recién esta mañana les comentábamos que el Galaxy S9 estrenaría un nuevo lector de iris mucho más potente y veloz que la generación anterior, pero eso no todo lo que incluirá la nueva generación, pues Samsung no se quedará atrás con la tecnología Face ID del nuevo iPhone X, por tal razón, el nuevo Galaxy S9 estrenaría un reconocimiento facial en 3D, una nueva característica mucho más atractiva para los usuarios.Samsung ordenó un gran lote de sensores 3D para el reconocimiento facial, lo cual deja entrever la posibilidad de que el Galaxy S9 incluya esta característica a través de la cámara frontal, lo cual no solamente podría funcionar como sistema de autenticación, indica Poder PDA Eso sí, Samsung seguiría utilizado el reconocimiento de iris como el sistema biométrico de seguridad, aunado a ello tendríamos el reconocimiento facial en 3D, pero todavía falta ver cómo es aplicado por parte de la firma surcoreana.Así que la competencia entre Samsung y Apple por ofrecer tecnologías de última generación tendrá todavía un capítulo más entre ambas compañías.