Las mujeres con sobrepeso tienen más riesgo de no detectar el cáncer de mama

(Tomada de la Red)

El sobrepeso en las mujeres genera más riesgos de que no les sea detectado un cáncer de mama, lo que implica la necesidad de mamografías más periódicas, según un estudio divulgado hoy por la Sociedad Norteamericana de Radiología (RSNA).El estudio, del Instituto Karolinska (Suecia), buscó identificar los factores que incrementaban el peligro de que un tumor con un tamaño superior al de un cacahuete o dos centímetros -medida que separa el primer y segundo nivel del cáncer- no fuera detectado, así como examinar las implicaciones de un pronóstico a largo plazo.El tamaño de la tuberosidad está fuertemente relacionado con el pronóstico del mismo, tal y como recordó Fredrik Strand, coautor del trabajo y radiólogo del Hospital Universitario de Karolinska, en Estocolmo, indicó la RSNA en un comunicado.La investigación es fruto del examen continuado de 2.012 casos de cáncer de mama invasivo que aparecieron entre 2001 y 2008 y que fueron seguidos por los especialistas hasta 2015, lo que les permitió observar la relación entre la progresión de la enfermedad y el índice de masa corporal.La densidad de masa, tal y como reflejó el estudio, está vinculada a un tumor más grande en el momento de diagnóstico tras ser detectado por mamografía, e implica peor pronóstico que en mujeres con menor índice, indica Informe 21 Sin embargo, no se observó relación "significativa" entre la densidad mamaria y el progreso de la enfermedad y solo el índice de masa corporal se vinculó a un mayor tumor en cánceres detectados durante los dos años posteriores a una mamografía."Nuestro estudio sugiere que cuando un médico presenta los argumentos a favor y en contra de realizar un examen de cáncer de mama al paciente, tener un alto índice de masa corporal debería ser una de las razones utilizadas", afirmó Strand, quien recomendó intervalos más reducidos entre mamografías.El coautor del estudio aseguró que también puede haber otros factores que provoquen el peligro de un peor pronóstico en estas mujeres, tales como la composición molecular de los tumores o los niveles de expresión de la hormona receptora.El índice de masa corporal (BMI, por sus siglas en inglés) se basa en la relación entre altura y peso y fija el sobrepeso en un valor igual o superior a 25.A pesar de que en Suecia hay menos mujeres con alto BMI que en Estados Unidos, el intervalo entre mamografías recomendado allí es menor que el estadounidense, siendo el primero de entre 18 y 24 meses y el segundo de 24 meses, ambos superiores a los 12 que aconsejan distintas asociaciones, según el comunicado.La RSNA, con sede en el estado de Illinois (EEUU), es una asociación que integra a más de 54.000 radiólogos, oncólogos de radiación y científicos relacionados con estas áreas de especialización.