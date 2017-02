NASA convoca a rueda de prensa urgente por importante hallazgo

WASHINGTON D.C. (GH)

Impresionante vídeo de 4 exoplanetas orbitando una estrella a 129 años luz, cerca de 51 Pegasi. Es HR8799 descubierto por Christian Marois. pic.twitter.com/MXhgVVLJCN — Órbita Laika (@orbitalaika_tve) 15 de febrero de 2017

La NASA ha anunciado que organizará una conferencia de prensa que se centrará en el "descubrimiento más allá de nuestro Sistema Solar".La conferencia comenzará a las 12:00 (tiempo de la Ciudad de México) el 22 de febrero y se celebrará en la sede de la agencia en Washington. La NASA no ha revelado ninguna otra información con respecto al acontecimiento.Se espera que la agencia espacial estadounidense revele detalles monumentales sobre exoplanetas, informa Daily News Los exoplanetas son planetas que orbitan estrellas distintas a nuestro Sol. Por lo menos 100 mil millones de estrellas como éstas se pueden encontrar en la Vía Láctea.Hasta este momento, la NASA ha confirmado 3 mil 449 exoplanetas e identificado 4 mil 696 exoplanetas potenciales. De los cuales sólo seis planetas - GJ 667 C c, Kepler 438 b, Kepler 442 b, Kepler 62 f, Kepler 186 f y Wolf 1061 c - han sido descritos como 'Tierras potenciales'.