No habrá iPhone 8: Apple lanzará un dispositivo totalmente nuevo

(Tomada de la Red)

Este año los aficionados a los dispositivos Apple están esperando con ansias la versión actualizada de su último modelo de iPhone.



No obstante, además del tradicional y esperado iPhone 7S, la compañía presentará un dispositivo completamente nuevo, y no será el iPhone 8 como se podía esperar.



De acuerdo con el analista la empresa Cowen and Company, Timothy Arcuri, citado por el portal AppleInsider, se trata del iPhone X, destinado a marcar el décimo aniversario del legendario dispositivo.





Arcuri también ha revelado que el iPhone X tendría más que un nuevo nombre. El modelo será presentado en tres versiones de 5,8; 5,5 y 4,7 pulgadas, la más grande de las cuales tendrá una pantalla tipo OLED, en vez de LCD, prácticamente sin bordes.





Se rumorea también que el iPhone X será diseñado con cuerpo de vidrio y con marcos de acero inoxidable alrededor, que facilitarán las capacidades de carga inalámbrica. Un botón de inicio y la cámara frontal en la versión OLED, por su parte, estarán integrados en la pantalla.





No obstante, el nuevo rumor y más llamativo asegura que el nuevo iPhone tendrá una opción de reconocimiento facial y gestual en la versión OLED, gracias a un sensor láser y un sensor infrarrojo ubicados cerca de la cámara frontal.



https://actualidad.rt.com/actualidad/228966-apple-lanzar-nuevo-iphone-caracteristicas-unicas