En el 2018 podremos ver un agujero negro por primera vez

(Tomada de la Red)

Hasta ahora, el ser humano solo ha visto agujeros negros a través de datos. En otras palabras, se obtienen datos sobre ellos que nos dan un panorama de su existencia. Pero, en 2018, esto podría cambiar.En 2018, fotografiar al agujero negro de nuestra galaxia será posibleHasta ahora, nadie ha logrado ver un agujero negro de forma directa. En términos simples, un agujero negro es como un abismo de infinita oscuridad, tan masivo que ni la luz puede escapar de él.Eso lo vuelve completamente oscuro, invisible para nosotros. Tanto nuestras cámaras como nuestros ojos ven a través de la detección de luces. Y los agujeros negros las absorben en un 100 %.No obstante, en este panorama desolador, existe una señal de esperanza. Los agujeros negros cuentan con horizontes de sucesos. Dicho de otra forma: bordes que separan su interior misterioso de nuestro universo conocido. Y los especialistas creen que podrán fotografiar ese horizonte en este 2018.Pero, ¿cómo lo harán?Para fotografiar el horizonte de sucesos se usará un método tan novedoso como dificultoso: interferómetros en longitudes de onda milimétricas.Esto será «mucho más desafiante que la interferometría a longitudes de onda en centímetros», indicó Michael Brown, un astrofísico de la Universidad de Monash a la prensa, indica Informe21 «Durante décadas, la interferometría de radio se ha hecho a longitudes de onda en centímetros», indicó Brown. «Sin embargo, si haces las mismas observaciones a longitudes de onda milimétricas, puedes producir imágenes con mejor resolución y ver la silueta del agujero negro».Para eso, bastaría con poner a todos los telescopios, distribuidos alrededor del mundo, apuntando hacia un agujero negro. Entonces, obtendríamos los datos necesarios para crear una fotografía del horizonte de sucesos, la primera de la historia humana.Y el mejor candidato para hacerlo es el agujero negro supermasivo que está en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea.El centro de nuestra galaxia«Los astrónomos esperan capturar el agujero negro central de nuestra Galaxia», indica un comunicado del Observatorio Nacional de Radio Astronomía de Estados Unidos.Los avances serían excelentes «para comprender mejor cómo los agujeros negros afectan la evolución de nuestro universo y cómo dan forma al desarrollo de estrellas y galaxias», añadieron.Conocer más a fondo al agujero negro sobre el cual está formado todo nuestro sistema y el resto del vecindario sin dudas será interesante. Nuestro agujero negro —de nombre Sagitario A*—, ubicado a 26 000 años luz, cuenta con una singularidad de millones de veces la masa del Sol.La singularidad es ese vacío central del agujero negro, en donde se puede decir que las leyes de la física son completamente diferentes a las que conocemos o quizás ausentes. Incluso, existen teorías sobre que, dentro del agujero, hay solo 2 dimensiones.No obstante, hará falta que todos los telescopios del mundo apunten hacia allí para lograrlo.La parte buena es que esta hazaña ha sido llevada a cabo en reiteradas ocasiones, como cuando dos estrellas de neutrones colisionaron a 130 millones de años luz.En ese caso, más de 70 observatorios de todo el mundo comenzaron a tomar mediciones del fenómeno. Como si la Tierra tuviera casi 100 ojos observando hacia el vacío.En dicha instancia, los resultados fueron buenos: por primera vez en nuestra historia observamos de forma visual un fenómeno del que solo conocíamos las ondas gravitacionales. Tal como sucede con los agujeros negros ahora.En conclusión, los científicos creen que será posible fotografiar a un agujero negro en el 2018. No se podrá tomar fotos de su interior, o de su centro, pero sí de su horizonte de sucesos.En este caso, será como conocer sus bordes, esas lineas que delimitan nuestro universo conocido de su centro misterioso, del cual, hasta ahora, no sabemos absolutamente nada.