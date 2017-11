Con el camión eléctrico de Tesla, Elon Musk mantiene su lucha climática

(Tomada de la Red)

Con el camión eléctrico de Tesla, Elon Musk no sólo quiere revolucionar el mundo del transporte de mercancías por carretera, sino dar un salto cualitativo en la lucha contra las emisiones que provoca el cambio climático.Musk, el emprendedor de origen sudafricano detrás de empresas como PayPal y SpaceX, ha señalado en muchas ocasiones su interés en eliminar el consumo de combustibles fósiles ante los problemas climáticos de la Tierra.Musk repitió su compromiso en una reciente entrevista con la revista Rolling Stone en la que defendió sus ideas sobre el cambio climático y sus propias motivaciones."La intención fundamental de Tesla, al menos mi motivación, era acelerar la llegada de energía sostenible. Por eso, licencié gratuitamente las patentes. Es la única forma de una mejor transición a la energía sostenible", argumentó."El cambio climático es la mayor amenaza que encara la humanidad este siglo, excepto por la inteligencia artificial", añadió antes de concluir que "esta visión (del cambio climático) es compartida por casi todo el mundo de la comunidad científica que no está loco".La entrevista con Rolling Stone ha coincidido con la presentación esta semana del camión eléctrico de Tesla, un vehículo que tiene el potencial de revolucionar el mundo del transporte de mercancías por carretera, un sector que en EE.UU. representa casi el 25 % de las emisiones del sector.Las características del camión semirremolque, que a diferencia de otros vehículos de Tesla no tiene todavía nombre, anunciadas por Musk, son revolucionarias, indica Informe 21 El vehículo está movido por cuatro motores eléctricos, lo que permite asegurar al emprendedor e inventor que "garantizamos que este camión no se estropeará en un millón de millas (1,6 millones de kilómetros)."Incluso si sólo funcionan dos de los motores, seguirá siendo mejor que un camión diésel", dijo Musk.Según el famoso emprendedor, el camión de Tesla será un 20 % más barato por kilómetro que uno diesel.El camión de Tesla podrá recorrer 500 millas (800 kilómetros) sin necesidad de recargar las baterías y es capaz de acelerar de 0 a 60 millas por hora (0 a 96 kilómetros por hora) en 20 segundos arrastrando una carga de 80.000 libras (36,3 toneladas).Y para recargar las baterías de los camiones de Tesla, Musk anunció que la compañía establecerá una red Megacharger, alimentada por energía solar, que en 30 minutos cargará las baterías para que el vehículo recorra 400 millas (640 kilómetros).Además, los camiones de Tesla estarán equipados con un sistema de conducción semiautomática que permitirá establecer convoyes de camiones que reducirían el costo de su funcionamiento.El camión de Tesla empezará a ser producido en 2019 aunque la compañía ya ha comenzado a aceptar pedidos, a un precio de 5.000 dólares por reserva. Y las órdenes ya han empezado a llegar.Walmart, el gigante estadounidense de superficies comerciales, ha pedido 15 unidades para probar las posibilidades reales del camión eléctrico.Otra firma del sector, la canadiense Loblaws, ha superado a su rival estadounidense al solicitar 25 camiones a pesar de que Tesla no ha revelado el precio final por unidad.Pero los analistas ya han expresado sus dudas de que Tesla y Musk puedan hacer realidad todas las promesas que representa el camión eléctrico.Tesla ha sido incapaz de cumplir sus propios objetivos de producción del Model 3, el automóvil eléctrico de producción masiva que debería popularizar un fabricante que hasta ahora se ha centrado en vehículos de lujo.El fabricante reveló el pasado 1 de noviembre que está teniendo más problemas de lo previsto para producir el Model 3 y que no podrá llegar a la producción de 5.000 unidades a la semana hasta finales del primer trimestre de 2018, tres meses más tarde de lo anunciado.Tesla, que a pesar del éxito de sus vehículos nunca ha obtenido beneficios anuales, también perdió 619 millones de dólares en el tercer trimestre del año.Si Tesla no puede cumplir con sus objetivos de producción del Model 3, un vehículo que Musk ha calificado como fundamental para sus planes industriales y de lucha contra el cambio climático, muchos se preguntan cómo podrá hacer realidad el camión eléctrico.Especialmente dado que los motores que equiparán el camión son los mismos que equipan el Model 3.