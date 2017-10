Twitter implementará reglas más duras contra el acoso sexual

(Tomada de la Red)

Twitter anunció que reforzará sus sistema de seguridad para regular tuits que contengan "desnudez no consensuada" y mensajes de acoso, en la lucha contra el hostigamiento sexual que llega en medio del escándalo de abuso protagonizado por el productor de Hollywood Harvey Weinstein.



Las nuevas reglas comenzarán a aplicarse en las próximas semanas, según dijo Twitter en un comunicado emitido la noche del martes pasado.



El gigante de las redes sociales "suspenderá inmediatamente y de forma permanente cualquier cuenta identificada como la fuente original de desnudez no consentida y/o a usuarios que claramente están publicando información para acosar" a alguien, dice el texto.



Twitter define la "desnudez no consensuada" como "contenido de cámaras ocultas", entre otros.



Como las personas que aparecen en estas imágenes "frecuentemente no saben que el material existe, no requeriremos de un reporte de la víctima para removerlo", asegura el comunicado.



Twitter también dijo que las conversaciones cargadas de contenido sexual y el intercambio de publicaciones sexuales será ahora "inaceptable".



Estas medidas siguen a una promesa que había hecho el pasado viernes el cofundador del grupo, Jack Dorsey, y llegan tras el revuelo que causó la suspensión temporal de la cuenta de la actriz Rose McGowan, una de las que han acusado a Harvey Weinstein de violación.



La cuenta fue suspendida luego de que McGowan publicara una obscenidad contra el actor Ben Affleck, quien según ella mintió al decir que ignoraba el historial abusivo de Weinstein. Sin embargo, la red social dijo que la suspensión se dio porque ella rompió las reglas al publicar un número de teléfono personal.



El famoso productor fue despedido de su cargo como codirector de The Weinstein Company hace 10 días y el martes renunció al consejo de administración de la compañía, de la que quedó completamente por fuera.



Unas 40 actrices, incluidas las estrellas Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie y Mira Sorvino, han dicho que fueron acosadas sexualmente por el productor. El escándalo ha generado también muchas reacciones en las redes sociales, donde mujeres de todo el mundo han revelado casos de acoso y agresiones. Tomado de INFORME21.COM