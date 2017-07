Un análisis de sangre para predecir el Alzheimer

(Tomada de la Red)

Un simple análisis de sangre puede identificar marcadores de la enfermedad de Alzheimer antes de que los pacientes comiencen a experimentar pérdida de memoria y confusión. Este descubrimiento representa un paso de gigante hacia la predicción del riesgo de enfermedad.La investigación, liderada por científicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en St. Louis (EE.UU.) ha sido publicada en la revista Alzheimer and Dementia.Para las personas con enfermedad de Alzheimer, la pérdida neuronal comienza antes de que empiecen a vislumbrarse los síntomas de la enfermedad, indica Muy Interesante El cerebro produce y borra una proteína pegajosa llamada beta amiloide; pero, si la proteína comienza a acumularse, comienzan a formarse placas en el cerebro y a adherirse a las neuronas causando daño neurológico, contribuyendo al desarrollo y progresión del azhéimer.De ahí que sea tan importante predecir el riesgo a sufrir Alzheimer con suficiente tiempo de antelación. En la actualidad, los únicos métodos viables para la detección de beta amiloide son la tomografía por emisión de positrones (PET) o la punción lumbar. Sin embargo, la exploración PET es costosa y no está generalmente disponible y la punción lumbar es muy invasiva y pocos facultativos tienen disponibilidad de hacerla.La detección a través de la sangre podría ser una forma barata y menos invasiva de detectar personas con probabilidades de desarrollar AlzheimerPara superar estos obstáculos, los investigadores evaluaron los niveles de beta amiloide presentes en la sangre para averiguar si un análisis de sangre podría ayudar a identificar cotas alteradas de la proteína en el cerebro y el líquido cefalorraquídeo.En concreto, contaron con la participación de 41 individuos de 60 años de edad para evaluar la concentración en sangre de beta amiloide. 23 personas dieron positivo en los análisis, lo que evidencia que tenían signos de deterioro cognitivo.Estos participantes también tenían tomografías de PET o intervenciones de punción lumbar para confirmar la presencia de placas amiloides en el cerebro o alteraciones amiloides en su líquido cefalorraquídeo.Los científicos tomaron 20 muestras de sangre de cada individuo (incluidos los que no dieron positivo en beta amiloide) en las siguientes 24 horas. Descubrieron que aquellos que contaban con placas amiloides, los niveles de beta amiloide 42 con respecto a beta amiloide 40 eran alrededor de un 10-15% más bajos."Las placas amiloides se componen principalmente de beta amiloide 42, por lo que probablemente significa que se está depositando en el cerebro antes de pasar al torrente sanguíneo", explica Randall J. Bateman, líder del trabajo."Las diferencias no son grandes, pero son muy consistentes, nuestro método es muy sensible, y sobre todo cuando se tienen muchas muestras repetidas como en este estudio - más de 500 muestras en general - podemos estar seguros de que la diferencia es real. Una sola muestra puede distinguir quién tiene placas amiloides", aclara Bateman.Los científicos descubrieron que podían clasificar con una precisión del 89% a las personas como amiloide-positivo o amiloide-negativo, según la proporción de beta amiloide 42 a beta amiloide 40 sobre cada una de las 20 muestras de sangre del participante."Nuestros resultados demuestran que este beta-amiloide puede detectar si el amiloide ha comenzado a acumularse en el cerebro, lo cual es emocionante porque podría ser la base para una prueba rápida y barata de detección de sangre para identificar a las personas con alto riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer", finaliza Bateman.