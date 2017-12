¿Cómo compite el Galaxy S8 Plus en la gama alta?

TIJUANA, Baja California(GH)

Un Smartphone de gama alta es una inversión que debes realizar muy bien informado. Más allá de las características superficiales de cualquier equipo que puedas chequear en la tienda, lo mejor es saber a qué categoría pertenece y además por qué es o no un equipo de gama alta. Pues bien, hoy revisaremos las características principales del Samsung Galaxy S8 Plus con la intención de descubrir por qué está incluido en esta categoría, comparándolo con equipos de la misma gama.La pantalla del Galaxy S8+ es Super AMOLED, de 6,2 pulgadas, y además es curva, dándole una gran funcionalidad para todo tipo de contenido multimedia. Los procesadores varían según el país, pero todos son lo último de Qualcomm, con una RAM de 4GB y 64GB de almacenamiento expandible usando tarjeta SD.Cuenta además con una increíble cámara de atrás de 12Megapíxeles y frontal de 8. Además, para mayor seguridad incluye lector de huellas, reconocimiento facial y de iris. Su batería es de 3.500 mAh y es resistente al agua y al polvo. El sistema operativo con el que cuenta es el Android 7 Nougat (pronto actualizable a Android 8 Oreo) con personalización Samsung. Incorpora al asistente virtual Bixby y sus dimensiones son de 159,5 x 73,4 x 8,1 mm, pesando 173 gramos.Google: Pixel 2XLOtro gran smartphone incluido en la categoría de gama alta es el teléfono de Google Pixel 2XL. También a prueba de agua y polvo, está hecho en aluminio y cristal. Integra un poderoso procesador Snapdradon 835 de 7 núcleos, 4GB de RAM y 64GB de almacenamiento interno; aunque no cuenta con ranura para memoria expansible. ¿Te suenan familiares estas características? Sí, son muy parecidas a las características del Samsung Galaxy S8+.¿La gran ventaja? Llega con la versión 8.0 de Android preinstalado, y Google promete tres años de actualización de software y parches de seguridad para el equipo.Uno de favoritos: el iPhone 8El iPhone 8 también incorpora en su diseño cristal, para poder cargarse inalámbricamente; pero uno de los cambios más importantes es la pantalla, que son de alto rango dinámico (HDR) con el contenido multimedia compatible (HDR10 y Dolby Vision), y tiene 600 nits de brillo máximo. Por lo demás, sigue siendo la misma pantalla de 4.7 pulgadas. Su procesador está por encima del Snapdragon 835 presente en el Galaxy S8+ y en el Pixel 2XL. Su cámara sin embargo sí es similar a la de estos dos modelos, de 12MP, captura de video 4K y 60FPS.El económico de gama alta: OnePlus 5Otro ejemplar indiscutiblemente perteneciente a la gama alta es el 5 de One Plus, representando una opción económica en la categoría de gama alta. Está hecho en su totalidad de aluminio, muy parecido en diseño al iPhone. Incluye una pantalla de 5.5 pulgadas AMOLED y resolución de 1920 x 1080 píxelesCuenta con una cámara de 16MP, que, aunque con mayor resolución no es necesariamente mejor que la de sus compañeros de gama alta, aunque brinda excelentes resultados tomándose el tiempo necesario de realizar los ajustes. Incluye Android 7 modificado por OnePlus.Otra alternativa: el Xiaomi Mi6Por último, pero no menos importante el Xiaomi Mi6 también sigue la tendencia de diseño en aluminio y cristal, más redondeado que sus antecesores. Su pantalla es de 5.15 pulgadas IPS con una resolución de 1920 x1080 píxeles. Cuenta con un procesador Snapdragon 835 de cuatro núcleos. Integra también un lector de huellas y batería de 3350 mAh.Además, integra una doble cámara de atrás para mejorar la calidad de las imágenes, y ambas son de 12MP.El precio, aunque es uno de los factores más determinantes, no debe ser lo que prive al escoger un smartphone, pues existen alternativas como comprarlo por cuotas que podrían hacer de tu elección una mejor experiencia. Proveedores como T-Mobile brindan excelentes opciones para adquirir grandes equipos en cómodas cuotas. Ingresa en su portal si quieres saber más sobre el precio de modelos como el Samsung Galaxy S8 Plus.En definitiva, las tendencias en smartphones de gama alta este año presentan más o menos una oferta similar en cuanto a rendimiento y operatividad, aunque es necesario conocer al detalle sus características según el uso que pretendas darle a tu teléfono.