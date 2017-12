Gran misterio espacial resuelto con ayuda de un satélite hecho por estudiantes

(Tomada de la Red)

Estudiantes de la University of Colorado Boulder (CU Boulder) construyeron un satélite que resolvió el misterio respecto a la fuente de algunas partículas energéticas potencialmente dañinas.Dichas partículas provienen de los cinturones de radicación de la Tierra, conocidos como los cinturones de Van Allen, indica Muy Interesante ¿Qué son los cinturones de Van Allen?Son zonas de la magnetosfera terrestre en donde se concentran las partículas cargadas. En estas hay una gran cantidad de protones y electrones que se mueven en espiral entre los polos magnéticos de la Tierra. El cinturón interior es bastante estable, pero el exterior se expande y se encoge con el tiempo.Las partículas que se caen de los cinturones de radiación pueden afectar la química y la composición de la atmósfera de la Tierra.El descubrimientoCon el satélite CubeSat -que tiene el tamaño de una caja de zapatos- se descubrió que los electrones energéticos en el cinturón interno son creados por rayos cósmicos nacidos de explosiones de supernovas.El equipo de más de 65 estudiantes mostró que los rayos cósmicos que entran en la atmósfera colisionan con átomos neutros, produciendo partículas cargadas que quedan atrapadas por los campos magnéticos terrestres.Estos hallazgos tienen implicaciones para comprender y pronosticar mejor la llegada de electrones energéticos en el espacio cercano a la Tierra, lo que puede dañar los satélites y amenazar la salud de astronautas, dijo el autor principal del estudio, Xinlin Li del CU Boulder´s Laboratory for Atmospheric and Space Physics (LASP).