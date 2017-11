España: Retuitear un mensaje delictivo también es delito

(Tomada de la Red)

El Tribunal Supremo de España ha dictado una sentencia en la que destaca que retuitear mensajes o imágenes de apoyo u homenaje a terroristas puede constituir un delito de enaltecimiento del terrorismo.Así le sucedió a Andeka Jurado García, a quien la Audiencia Nacional condenó a un año y medio de cárcel por publicar en Twitter diferentes documentos audiovisuales entre 2014 y 2015 en los que aparecían contenidos relacionados con la banda terrorista ETA.En ese periodo de tiempo, este tuitero publicó un video compuesto por distintas imágenes de ese colectivo y sus integrantes; en ocasiones, armados. También difundió una fotografía del terrorista fallecido Josu Uribetxeberría Bolinaga junto al lema 'Adiós y honor' escrito en vasco, un etarra condenado por mantener secuestrado al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara durante 532 días.Esta instancia judicial superior española explica que el condenado recurrió su sentencia con el argumento de que las comunicaciones en su cuenta de Twitter "no eran expresión de un mensaje, razonamiento o argumentación propios", pero ha confirmado la condena porque "el tipo penal no requiere que el acusado asuma como propio el mensaje o la imagen, o que los haya creado, sino que basta que tengan acceso a ellos y les den publicidad".El Supremo también rechazó la alegación de Jurado, quien alegó que la base de su comportamiento era el ejercicio de su libertad de expresión, "ya que las conductas de apología o enaltecimiento de los actos de terrorismo o de sus autores no se hayan amparadas por ese derecho".Las redes sociales se han llenado de mensajes para comentar esa decisión judicial.Además, algunos tuiteros han ironizado sobre ciertas dudas razonables que han surgido a raíz de este hecho.