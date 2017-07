No regular la IA podría ser el fin de la humanidad, advierte Musk

(Tomada de la Red)

Como expositor invitado de la Reunión de Verano 2017 de la Asociación Nacional de Gobernadores el empresario e innovador Elon Musk cubrió un número de temas, incluyendo sobre la inteligencia artificial (IA).Durante su plática, el fundador y director de Tesla y SpaceX instó a los gobernadores a crear regulaciones para el desarrollo de IA.Musk está familiarizado con el tema y no es la primera vez que habla el respecto. No es que tenga miedo de la inteligencia artificial, lo que le asusta es lo que podría pasar su la IA se deja sin revisión. De hecho, lo llama el “mayor riesgo potencial que enfrentamos como civilización.”Declaró que una solución sería la regulación temprana: “Normalmente, la forma en que se establecen las regulaciones es que un montón de cosas malas ocurren, hay una protesta pública y, después de muchos años, se establece una agencia reguladora para esa industria", dijo Musk. "Se necesita una eternidad. Que, en el pasado, ha sido malo pero no algo que representaba un riesgo fundamental para la existencia de la civilización. La IA es un riesgo fundamental para la existencia de la civilización humana".Varios de los gobernadores preguntaron a Musk si sería posible regular una industria tan nueva y el respondió que el primer paso es obtener un entendimiento firme de ello, aprender lo más posible para comprender la naturaleza de los posibles problemas. Y precisamente es lo que está haciendo con su compañía sin fines de lucro OpenAI.Ésta no es la única iniciativa con la meta de asegurar que la IA sea ética, pero incluso si todo esto falla, el empresario tiene otros planes de acción potenciales contra una rebelión de la inteligencia artificial, indica Muy Interesante Uno es Neuralink, que le daría a la humanidad la habilidad de seguir el ritmo de la IA al incorporar la tecnología en nuestros propios cuerpo. Otro es el plan de SpaceX para llegar a Marte; si resulta exitoso podría asegurar la supervivencia de la humanidad al darnos un segundo hogar potencial en caso de que la IA se apodere de la Tierra.No obstante, Musk está buscando una regulación proactiva (mientras aún estemos a tiempo. “Hasta que la gente vea a robots en la calle matando personas, no sabrán como reaccionar porque todo parece muy etéreo, la IA es un caso inusual en donde creo que debemos ser proactivos en la regulación en vez de reactivos. Por que pienso que para el momento en que seamos reactivos en una regulación de IA, será muy tarde.”