Hombre culpa al sistema Autopilot por choque de su Tesla

DETROIT, EU.(AP)

El dueño de un automóvil Tesla culpó al sistema de conducción parcialmente autónomo del vehículo por un choque en Minnesota el fin de semana.



David Clark, de 58 años, dijo que estaba conduciendo su sedán Tesla Model S con cuatro pasajeros el sábado por la noche en Hawick, Minnesota, informó la oficina del alguacil del condado de Kandiyohi.



Clark dijo a los agentes que cuando encendió el sistema Autopilot, el vehículo aceleró súbitamente, se salió de la carretera y volcó sobre unos arbustos. Clark y sus pasajeros sufrieron heridas menores.



Tesla una empresa con sede en Palo Alto, California dijo que está investigando y que cooperará con las autoridades locales. Tesla agregó que no había establecido aún si el sistema Autopilot en el vehículo estaba encendido, pero que no tiene razón alguna para creer que haya funcionado de una forma diferente a la diseñada.



El sistema Autopilot mantiene automáticamente una velocidad fija, desacelera y frena cuando hay tráfico y mantiene el vehículo en el carril. Cuando el chofer enciende el sistema, un mensaje le recuerda que se mantenga atento y preparado para tomar el volante.



Los choferes pueden soltar el volante, pero solamente por periodos breves. Si ignoran tres advertencias del sistema para que tomen el volante, el sistema se apaga.



Los reguladores federales investigaron el sistema Autopilot tras un choque fatal en Florida el año pasado, cuando un Tesla Model S chocó con un camión remolque.



En enero, las autoridades federales dijeron que no encontraron defectos de seguridad en el sistema y declinaron emitir un retiro del vehículo del mercado.



La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA, por sus siglas en inglés) examinó el accidente en Florida y otras instancias en las que el Autopilot estaba encendido y concluyó que, en muchos casos, la causa fue error del chofer.



No estaba claro si la NHTSA investigaría el choque en Minnesota.