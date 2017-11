Resuelven el enigma del inesperado frío en Plutón

(Tomada de la Red)

Un grupo de investigadores de la Universidad de California, E.U, ha elaborado una nueva teoría que explica las mediciones realizadas por la nave espacial de la NASA New Horizons en 2015 sobre los rasgos de las temperaturas encontradas en Plutón.El estudio ha sido publicado en la revista Nature, donde se especifica que la causa del hasta ahora no entendido frío de Plutón son las partículas de hidrocarburos que crean neblinas en la atmósfera del planeta.Estas neblinas son el resultado de reacciones químicas en las capas más elevadas de la atmósfera, donde la radiación ultravioleta del sol afecta al nitrógeno y al metano."Desde que recibimos los primeros datos sobre temperatura de la nave New Horizons, esto ha sido un misterio", explicó Xi Zhang, líder de la investigación, en un comunicado de la universidad.Según los científicos, esas partículas emiten una radiación infrarroja que expulsa energía hacia el espacio, lo que provoca que se enfríe la atmósfera.La nave New Horizons alcanzó su máxima aproximación al planeta enano en 2015, y desveló distintos datos sobre las cordilleras, hielos que fluyen, una espesa neblina y su temperatura, que resultó ser mucho más baja de la pronosticada: -203ºC frente a -173ºC."Plutón es el primer cuerpo planetario que conocemos en el que el equilibrio energético de la atmósfera está dominado por partículas en estado sólido en lugar de por gases", detalló el investigador", explica Zhang en el comunicado.