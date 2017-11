Tesla presenta su innovador camión eléctrico

(Tomada de la Red)

La compañía estadounidense Tesla continúa revolucionando el mundo del transporte.Esta vez, sus innovaciones llegan al multimillonario negocio de los camiones.Este jueves el director ejecutivo de la firma, Elon Musk, presentó su nuevo camión de propulsión eléctrica con batería en la sede de la empresa en California. Ha sido bautizado como Semi.gún publica The New York Times, desde Tesla afirman que el nuevo vehículo eléctrico es más eficiente y menos costoso de operar que los camiones diésel, que hoy realizan viajes de larga distancia por todo el mundo.Además, no emitirá gases contaminantes.El camión está alimentado por una batería gigante que se ubica debajo de la cabina.Según las estimaciones de los expertos, el flamante vehículo podrá recorrer entre 300 y 450 millas (unos 480-700 kilómetros) sin la necesidad de cargarla. Los actuales camiones diésel hacen un recorrido de 500 a 600 millas diarias (unos 800–960 kilómetros).El vehículo estará equipado con sensores de radar, cámaras y procesadores para permitir a los conductores utilizaruna versión del piloto automático de Tesla, más avanzada que la del utilizado en sus automóviles Model S y Model 3.Este piloto automático puede conducir sin ayuda humana, aunque aún requiere supervisión.Un representante de Tesla anunció que la compañía espera poner el camión a la venta a finales de 2019. En la presentación, Elon Musk no desveló el coste aproximado del vehículo.En el mismo evento de este jueves, Elon Musk también desveló una versión renovada del 'supercar' Roadster de Tesla.Según el empresario, el coche eléctrico será capaz de desarrollar la velocidad de 60 millas por hora (unos 100 km/h), en menos de 2 segundos y cubrir una distancia de 620 millas (poco menos de 1.000 kilómetros) sin carga.La velocidad máxima del vehículo será de 250 millas por hora (unos 400 km/h).