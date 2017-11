Detectan el inusual origen de la antimateria desde un volcán mexicano

(Tomada de la Red)

Científicos de la Universidad de Maryland (E.U.) y especialistas del observatorio de rayos gamma HAWC han examinado dos púlsares –Geminga y PSR B0656+14– considerados como posibles fuentes de positrones extra o, en otras palabras, de los antielectrones que formarían la antimateria alrededor de la Tierra.Los investigadores han determinado que estas estrellas de neutrones están rodeadas de una extensa nube opaca que no permite la salida de la mayoría de positrones y, por consiguiente, los púlsares no podrían generar el exceso de antimateria.Estas conclusiones han sido publicadas en la revista Science el 17 de noviembre.Los nuevos datos sobre los dos púlsares cercanos han sido obtenidos desde el observatorio HAWC, ubicado en una de las laderas del volcán Sierra Negra, cerca de Puebla (México).Gracias a lo amplio de su campo de visión, los investigadores han podido detectar la emisión de rayos gamma de Geminga y PSR B0656+14, permitiéndoles descartar que originen el exceso de positrones.Para explicar las causas del alto número de positrones detectados en 2008 a varios cientos de kilómetros de la atmósfera de la Tierra, la comunidad científica barajaba hasta ahora dos teorías principales.Según una de las versiones, esta anomalía podría deberse a los púlsares, de los que se desprenden con una fuerza vehemente los electrones y positrones. Según otra teoría, los positrones extra podrían ser resultado de los procesos que incluyen la materia oscura."Nuestros cálculos no resuelven la cuestión a favor de la materia oscura, pero cualquier otra teoría nueva que intente explicar el exceso [de positrones] a través de los púlsares tendrá que tomar en consideración lo que hemos descubierto", ha declarado el profesor de física de la Universidad de Maryland, Jordan Goodman, investigador principal y portavoz estadounidense de la colaboración de HAWC.