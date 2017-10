El 'dongle' del Pixel 2 para audífonos baja de precio

(Tomada de la Red)

Tras el anuncio de los nuevos Pixel 2 y Pixel 2 XL, Google anunció el adaptador que se usa para conectar audífonos de cable al celular (los teléfonos no tienen puerto de audífonos).El problema --y queja-- de este adaptador era su precio de 20 dólares.La buena noticia es que Google escuchó y ha bajado el precio poco más de la mitad, para ahora venderlo en apenas 9dólares.Este adaptador de tipo C a Jack de 3.5mm mide apenas unos centímetros.Con esta moda de quitar el puerto de audífonos, las empresas no sólo incluyen el adaptador en la caja del teléfono sino que lo tienen a la venta por separado.Apple hace lo mismo al vender dicho cable por 9 dólares.Google no ha dicho si el precio es pasajero o será permanente. Google tampoco ha dicho si habrá alguna retribución en efectivo o crédito para aquellos que pagaron 20 dólares por el adaptador.