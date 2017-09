Blackberry podría lanzar smartwatch

(Tomada de la Red)

BlackBerry es de las pocas empresas que no ha lanzado smartwatch, debido a su enfoque en software, pero no significa que no pueda por medio de otras, lanzarlo. Junto con Timex podría lanzar su primer reloj inteligente.Se esperaría que TCL lo lanzara pero esta patente no es con el fabricante licenciado de los smartphones. Por supuesto, la creación de la patente no asegura que pueda convertirse en realidad el producto. En caso de serlo, es probable que el fabricante de relojes se encargue del mismo, indica Poder PDA El hecho de que la patente sea hecha con Timex hace suponer que se trata de un smartwatch, más no necesariamente es un reloj. Tampoco se habla en específico acerca del contenido de las patentes. BlackBerry posee más de 40 mil relacionadas con comunicación inalámbrica, redes, sonido, mensajes, software empresarial, sistemas operativos, virtualización y ciberseguridad, por lo que es difícil saber el contenido del mismo.Hasta ahora, la única pista la otorgó Jerald Gnuschke, director general de propiedad intelectual, quien dijo que se enfoca en las oportunidades que hay en el mercado de comunicaciones móviles, por lo que la posibilidad queda abierta.