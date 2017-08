Descubren agua helada cerca del ecuador de Marte

(Tomada de la Red)

Puede que Marte no esté tan muerto como pensamos. Los científicos han descubierto depósitos sustanciales de agua helada enterrados en un suelo poco profundo cerca del ecuador de Marte.El hallazgo podría reavivar las esperanzas de encontrar vida en Marte, o bien, para que futuros colonos humanos puedan encontrar un suministro de agua. No obstante, también plantea un misterio para los científicos del clima.Los resultados provienen de un reanálisis de datos de la nave espacial Odyssey de la NASA, que comenzó a orbitar a Marte en 2001. Esta es la misión de funcionamiento más antigua lanzada desde nuestro planeta.Si el hielo encuentra un camino a la superficie y se derrite, podría proporcionar un hábitat acogedor para los microbios.Uno de los instrumentos de Odyssey se dedica a medir los neutrones lanzados desde la superficie marciana por los rayos cósmicos que inciden en el planeta. A partir de este recuento de neutrones, los científicos pueden hallar la cantidad de hidrógeno y, por lo tanto, calcular la cantidad de agua presente en el metro más alto del suelo.En pequeñas cantidades, el agua puede tomar muchas formas, ya sean minerales hidratados o pequeñas partículas de hielo pegadas entre partículas de arena. Pero cuando las cantidad de agua se eleva por encima del 26%, como ocurre en algunas regiones, los científicos están bastante seguros de que el hielo se encuentra justo debajo de la superficie.Es una afirmación de Jack Wilson, científico planetario del Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins en Laurel, Maryland.Que Marte posea hielo no es ninguna noticia. En los polos, hay masas permanentes compuestas de agua congelada y dióxido de carbono. Ya en 2002, los investigadores que usaron el instrumento de neutrones de Odyssey reportaron evidencia de agua en el subsuelo en altas latitudes.La evidencia era lo suficientemente fuerte como para que la NASA enviara el robot Phoenix Lander para explorar estas regiones. Y, efectivamente, cuando el brazo del robot arañó el suelo en 2008, encontró hielo justo debajo.Ahora, Wilson y sus colegas han encontrado una manera de mapear los datos previamente obtenidos de Odyssey con una resolución de 290 kilómetros, casi el doble que los mapas anteriores.Buscaron parches más pequeños y más concentrados de agua helada que los análisis anteriores podrían haber mostrado. Así, encontraron muchas de estas masas de agua helada en latitudes mucho más bajas de lo esperado, según informan los investigadores."Cuando finalmente enviemos gente a Marte, queremos ir donde haya agua", dice Jim Head, un geólogo planetario de la Universidad de Brown.Pero los parches de hielo también suponen un desafío para los científicos del clima. Según los modelos actuales del clima de Marte, el hielo ecuatorial no puede persistir durante más de ciento veinticinco mil años.Eso se debe a que el hielo se sublima gradualmente en la atmósfera, incluso si se entierra bajo una capa poco profunda de suelo aislante. Pero, si el hielo realmente existe allí, podría ser evidencia de un cambio en el eje de rotación de Marte dentro de este periodo de tiempo, explica Wilson. Esto significaría que el planeta no está muerto del todo.A diferencia de la Tierra, Marte no tiene una luna grande para ayudar a equilibrar el bamboleo de su eje orbital. Y si el eje del planeta estuviera inclinado más de veinticinco grados, algún casquete polar se habría sublimado y se habrían movido a latitudes más bajas.Sin embargo, Wilson reconoce que la explicación es improbable, dado que el eje de rotación de Marte no debería oscilar en escalas de tiempo tan rápidas. Otra posibilidad, dice, es que el suelo también proporcione una barrera de vapor para impedir la sublimación.Independientemente de cómo llegara el hielo ecuatorial, si encuentra un camino a la superficie y se derrite, podría proporcionar un hábitat acogedor para los microbios.Es por eso que los científicos de Marte están tan entusiasmados con las llamadas líneas de pendiente recurrente, las rayas oscuras en pendientes empinadas que se cree que son posibles filtraciones de agua, ya sea por el hielo de fusión o por los acuíferos subterráneos, indica Muy Interesante Pese a las nuevas evidencias, la NASA aún considera que el clima actual de Marte no es hospitalario para los organismos de la Tierra.Aun así, un equipo humano podría proporcionar una fuente de calor estacionaria que, a largo plazo, pudiera derretir el hielo subterráneo y crear una "piscina caliente" capaz de albergar vida.