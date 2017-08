Sarahah, la app que causa furor en redes

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

¿Qué tantos sentimientos o palabras te has guardado por miedo a las consecuencias? Si no han escuchado de esta app… pronto lo harán. Se llama Sarahah, salió de la nada y ahora es una de las apps gratuitas más populares en el continente.



Es muy popular en Estados Unidos, especialmente entre gringos adolescentes, y poco a poco está llegando con furor a otros países, incluyendo nuestro México querido.



¿Qué es?



"Sarahah" significa honestidad en árabe, y esa es la cualidad que se usará para describirse a los diferente usuarios que, a través de ella, podrán mandar mensajes anónimos.



Se introdujo el año pasado por un desarrollador de Arabia Saudita llamado Zain al-Aibidin Tawfiq con el objetivo de ofrecerle a los empleados, retraoalimentación honesta y anónima.



Después del éxito en tal país, Tawfiq desarrolló una versión en inglés… y ahora causa furor en el mundo.



¿Cómo funciona?



Según el sitio web de Sarahah, la app "te ayuda a descubrir tus cualidades y áreas de mejoría al recibir retroalimentación honesta de otras personas (compañeros de trabajo) de manera privada."



La app permite que los usuarios busquen a otras personas que ya conocen para enviarles mensajes anónimos. Sarahah incentiva a los usuarios a realizar mensajes constructivos. Sin embargo, el receptor NO podrá contestar tales mensajes.



(¡Ojo! La persona a la que quieras mandarle mensajes vía Sarahah, DEBE tener instalada la aplicación.)



¡La quiero! ¿Cómo la consigo?



Es tan fácil como ir a la App Store de tu dispositivo (Android o iOS) y descargarla de manera gratuita.



También puedes crear una cuenta en el sitio web de Sarahah para checar tus mensajes.



¿Qué está diciendo la gente sobre ella?



Tawfiq dice que la app fue hecha para promover la honestidad y las expresiones sinceras sobre sentimientos que trascenderán ciertas restricciones sociales. Si bien es cierto que somos seres humanos libres, hay ciertas barreras que no podemos cruzar sin enfrentar las consecuencias.



Sin embargo, como es el caso de otras apps de mensajería anónima, el hecho de que los usuarios no teman a las consecuencias de los mensajes que mandan, causa preocupaciones sobre el cyberbulling y otros tipos de abuso que se pueden llevar a cabo con ella.