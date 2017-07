Crean un móvil que no necesita batería para funcionar

(Tomada de la Red)

¿No preocuparse nunca más por si te queda bastante batería para continuar el día o si has echado una batería de reserva? Un equipo de investigadores de la Universidad de Washington (EE. UU.) ha inventado un móvil que no requiere de baterías. En su lugar, el teléfono recolecta los pocos microwatios de potencia que requiere para funcionar de señales de radio o la luz del ambiente.El invento ha sido publicado en la revista Proceedings of the Association for Computing Machinery on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies, indica Muy Interesante Para probar la eficacia del prototipo y que puede recibir y transmitir voz y comunicarse con una estación base, los investigadores realizaron varias llamadas de Skype usando este móvil sin batería hecho de componentes comerciales."Hemos construido lo que creemos que es el primer teléfono móvil que consume casi cero energía. Para lograr el extremadamente bajo consumo de energía que necesita para funcionar un teléfono mediante la recolección de energía del medio ambiente, tuvimos fundamentalmente que revolucionar la forma en que estos dispositivos están diseñados", explica Shyam Gollakota, coautor del trabajo.Los investigadores han efectuado incluso una llamada por Skype con el teléfono, para demostrar su eficaciaPara conseguir que el teléfono no consumiera casi energía, tuvieron que eliminar el proceso de conversión de señales analógicas que transmiten el sonido en datos digitales que la mayoría de teléfonos inteligentes posee. "Este proceso consume tanta energía que ha sido imposible diseñar un teléfono que pueda confiar en fuentes de energía ambiental", aclara Gollakota.¿Cómo funciona entonces?El teléfono móvil sin batería aprovecha las pequeñas vibraciones en el micrófono o el altavoz que se producen cuando alguien está manteniendo una conversación por teléfono o escuchar una llamada. Una antena convierte esas vibraciones en cambios en la señal de radio analógica estándar emitida por una estación base móvil. Este proceso codifica esencialmente los patrones de habla en las señales de radio de una manera que no usa casi ninguna potencia. La única cantidad de energía que requiere para algunas operaciones es 3,5 microwatiosPara recibir llamadas, el teléfono convierte señales de radio codificadas en vibraciones de sonido que son capturadas por el altavoz del teléfono. En el prototipo del dispositivo, por ejemplo, el usuario pulsa un botón para cambiar entre los modos de 'transmisión' y 'escucha'. Los investigadores recibieron llamadas entrantes, marcaron y pusieron llamadas en espera con Skype."El teléfono móvil es el dispositivo del que más dependemos hoy en día. Así que si hubiera un dispositivo que querríamos poder usar sin baterías, es el teléfono móvil. La prueba de concepto que hemos desarrollado es emocionante hoy, y creemos que podría afectar a los dispositivos cotidianos en el futuro", comenta Joshua Smith, coautor del trabajo.La tecnología empleada por los expertos podría ser integrada en la infraestructura de red móvil estándar o routers Wi-Fi tan utilizados actualmente para hacer llamadas."Podrías imaginar en el futuro que todas las torres de móviles o enrutadores Wi-Fi podrían venir con nuestra tecnología de estación base incrustada en ella. Y si cada casa tiene un enrutador Wi-Fi en él, podrías conseguir la cobertura del teléfono móvil sin batería en todas partes", aclara Vamsi Talla, coautor del trabajo.Por el momento, el prototipo de teléfono sin batería puede funcionar con la energía recolectada de señales de radio ambientales transmitidas por una estación base a cierta distancia. Usando la energía recolectada de la luz ambiental con una pequeña célula solar - aproximadamente el tamaño de un grano de arroz - el dispositivo fue capaz de comunicarse con una estación base que estaba a 50 metros de distancia."La cantidad de energía que realmente se puede obtener de la radio ambiente o la luz es del orden de 1 o 10 microwatios. Así que las operaciones de telefonía en tiempo real han sido realmente difíciles de lograr sin desarrollar un enfoque totalmente nuevo para transmitir y recibir voz", concluye Bryce Kellogg, coautor del trabajo.