Nintendo Switch sale a la luz antes de tiempo

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

A pesar de que la Nintendo Switch saldrá a la venta hasta el próximo 3 de marzo, una entrega temprana permitió a hiphoptherobot, usuario del foro de videojuegos NeoGAF, revelar su interfaz antes de lo esperado.



Inicialmente el usuario compartió fotos del empaque de su consola junto con el unboxing, explicando que recibió el envío antes de tiempo accidentalmente y por suerte para él.



La noticia desató especulaciones y una ola de desconfianza acerca de la veracidad del suceso, por lo que decidió realizar un video de poco menos de tres minutos donde se muestra el proceso de configuración de la consola misma, el inicio, los controles y algunas funciones.



La Nintendo Switch pide que se desprendan los controles luego de haber seleccionado algunos datos en la configuración inicial, un método introductorio a los modos de juego con los que cuenta; pero aún no pudo probarla del todo porque no cuenta con juegos instalados.



En el video podemos apreciar la disposición de los botones, los dos temas (blanco y negro) con los que cuenta y la capacidad de almacenamiento disponible para el usuario, 25.9 GB de los 32 GB totales.



La conexión para televisión viene en automático a 480p.

Para evitar consecuencias mayores con Nintendo, hiphoptherobot no reveló el nombre de la tienda comerciante.



Otros usuarios dicen haberla recibido también, pero no se sabe cómo la obtuvieron de ser cierta su afirmación.