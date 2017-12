Apple comienza los cambios en su plataforma de podcasting

(Tomada de la Red)

Tras mucho tiempo sufriendo una pasividad constante por parte de Apple en lo que al territorio de los podcasts se refiere (y, más concretamente, en los beneficios que su plataforma ofrece a los creadores), la compañía comienza a mostrar las primeras señales de los que, esperamos, sean muchos cambios venideros.El primero de ellos hace alusión a lo más elemental: las estadísticas.Anunciada en la pasada WWDC, la posibilidad de acceder a métricas se estrena en iTunes Connect en modo beta para que los proveedores de podcasts puedan, al menos, arrojar algo de luz en el oscuro entorno que era hasta el momento conocer qué cantidad de personas escucha los episodios, número de suscripciones y cómo es el comportamiento durante este proceso (tiempo medio de escucha, si se producen saltos de una parte a otra del episodio, etc...).Este paso, que puede parecer nimio, es de gran importancia para ahorrar a los creadores de contenido los múltiples malabarismos entre diferentes estadísticas de plataformas externas, elucubraciones que no llevan a ninguna parte y, en general, una peor experiencia tanto para ellos como para los posibles anunciantes que quieran conocer datos específicos sobre un programa.En un momento en el que las métricas y las estadísticas lo son todo, la decisión de Apple era más que necesaria si se tiene en cuenta que es el principal distribuidor de este formato, con una estimación de entre el 50 y el 70 por ciento de descargas globales realizadas a través de su plataforma. Por el momento no deja de ser un pequeño paso, pero resulta toda una declaración de intenciones de cara al futuro.El retorno del reyPese a que nunca ha perdido la hegemonía en el sector, ni siquiera Apple puede permitirse una notable falta de atención hacia un producto o servicio y que esto no termine haciendo mella.La aparición de otras alternativas y servicios de podcastingparecen haber alejado a cierto número de usuarios del territorio regentado por la compañía, provocando (o acelerando) estos movimientos con el fin de demostrar que los podcasts sí le importan a la empresa californiana.Hace unos días Apple completaba, además, la compra de Pop Up Archive, una startup norteamericana dedicada al mundo del podcasting que, previsiblemente, aprovechará para mejorar su servicio.Mientras que para muchos es un hobbie, para otros el crear podcasts es un negocio muy lucrativo, principalmente en Estados Unidos.Aún parece estar lejos el día de ver opciones de monetización en la plataforma, pero desde luego no sería de extrañar verlas implementadas en un futuro.