La verdadera ciencia detrás de "Star Wars"

(Agencias)

Hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana se desarrolla la historia ficticia de la saga "Star Wars", aquella donde la humanidad viaja en naves que se mueven más rápido que la velocidad de la luz, existen androides capaces de razonar y sentir diversas emociones por sí mismos, e incluso, tienen poderosas espadas hechas de rayos láser.



De acuerdo con información difundida por UNAM Global, este mundo fantástico tiene mucho de la ciencia y la física de nuestra realidad, y para entenderlo Jesús Saenz Villela, académico de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), lo explica.



El experto recuerda que hace 13 mil 800 millones de años nació nuestro Universo con el Big Bang, es allí donde comienza este maravilloso relato. Primero, dominó la radiación, más tarde aparecieron las primeras partículas como los quarks, fotones, electrones, positrones, posteriormente, surgieron los primeros elementos como el hidrógeno y el helio.



Esas concentraciones, eventualmente, formaron las nebulosas y de ahí surgieron las galaxias espirales, elípticas e irregulares, además de las estrellas y planetas que habitan en nuestra época actual. Así, esto nos da un marco de tiempo para saber cuándo ocurrió nuestra historia de "Star Wars".



Hoy, la Vía Láctea y Andrómeda están separadas por una distancia de 2.5 millones de años luz, pero se atraen una a la otra y en aproximadamente 8 mil millones de años chocarán y se fundirán en un agujero negro. "Esta es la verdadera Guerra de las Galaxias", relata Saenz Villela.



Otro punto a rescatar son las estrellas binarias. En nuestro Universo el 70 por ciento de ellas viven en pareja, y se les llama sistemas binarios. Esto quiere decir que giran una alrededor de la otra.



En el Episodio IV podemos ver un ejemplo, cuando Luke Skywalker sale de su casa y mira hacia el cielo, ahí encontramos dos soles (uno rojo y otro amarillo) que en el atardecer iluminan el rostro de nuestro protagonista.



Podría tratarse de Alpha Centauri, un sistema descubierto en 1917 que además tiene un planeta girando a su alrededor, y si soñamos un poquito más ahí podríamos encontrar algún tipo de vida, una civilización muy lejana a la nuestra.



Otro caso, son los planetas ficticios Hoth y Dagobah presentados en la historia, donde el primero es muy frío y no tiene nada de vida, y el segundo es donde habita el maestro Yoda.



A juicio de Saenz Villela, la temperatura de un planeta se da de acuerdo a la distancia que se encuentre de su estrella. Así, podemos ver que Hoth se ubica muy lejos de su Sol porque es extremadamente frío y no tiene vida, en cambio Dagobah donde Skywalker encuentra a Yoda cuenta con mucha vegetación, seguramente está más cerca.



Los viajes interestelares



Viajar por todo el Universo, recorrerlo de extremo a extremo y conocer todos sus confines es uno de los principales sueños de los seres humanos. Sin embargo, aún no poseemos la tecnología necesaria, tan sólo recorrer la Vía Láctea nos llevaría 100 mil años luz, algo que actualmente es imposible.



No obstante, el Halcón Milenario nos llevó a recorrer el Universo y llegar a puntos inalcanzables en tan sólo unos segundos, pero a través de la ciencia, ¿cómo sería posible?

Para el experto existen dos opciones, la primera se basa en el concepto de relatividad de la curvatura del espacio-tiempo planteada en 1915 por Albert Einstein, donde a través de un agujero de gusano podríamos llegar de un extremo a otro en una fracción de tiempo.



La otra opción es a través de la métrica planteada en 1994 por el investigador mexicano Miguel Alcubierre, que da lugar a túneles de un sitio a otro para cortar y viajar por el espacio-tiempo y llegar más pronto.



La Teoría de la Evolución

En la famosa saga también aparecen seres extraños, con rostros y formas inimaginables, estos entes, ¿en verdad pueden existir?



Al respecto, Saenz Villela menciona que la Teoría de la Evolución nos dice que los seres vivos son capaces de adaptarse a su entorno, y esto implica tomar formas que nos podrían parecer raras. Por ejemplo, en el planeta Tierra tenemos una gran diversidad dependiendo de su hábitat, desde las profundidades del mar hasta la tierra y el cielo.



Inteligencia Artificial



La Inteligencia Artificial es otro punto que toca Star Wars. C-3PO y R2-D2 son robots capaces de experimentar emociones y tener valores como la amistad, el honor e incluso la justicia, además de fungir como traductores de miles de idiomas y programadores. "Unos seres que no pueden faltar en una civilización avanzada", concluyó.



La NASA proyectará la película



Loa astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional, podrán disfrutar de la cinta Star Wars: Los últimos Jedi en el espacio.



El periodista especialista en viajes y misiones espaciales Robin Seemangal fue quien dio la noticia inicialmente en Twitter. "Recibí confirmación por parte de fuentes de Disney y la NASA de que la tripulación a bordo de la Estación Espacial Internacional proyectará "Star Wars: Los últimos Jedi. Más detalles pronto"



".I received confirmation from Disney and NASA sources that the crew aboard the International Space Station will be screening Star Wars: The Last Jedi.



"Puedo confirmar que la tripulación podrá verla en órbita. Aún no tienen una línea de tiempo definitiva. Normalmente obtienen películas como archivos digitales y pueden reproducirlas en una computadora portátil o en un proyector estándar que se encuentra actualmente a bordo", comentó el oficial de la agencia espacial en declaraciones recogidas por el portal Inverse.



Mientras la demanda en la Tierra para ver la película es altísima -las predicciones la colocan como la más vista del año en su fin de semana de estreno-, este grupo de astronautas podrá disfrutarla en exclusiva a cientos de kilómetros de la faz de la Tierra, pero lo más cerca de una galaxia muy, muy lejana que se podría imaginar.