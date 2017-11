¿Cómo leer los mensajes borrados de WhatsApp?

(Agencias)

La aplicación de mensajería WhatsApp introdujo recientemente la posibilidad de eliminar mensajes ya enviados a otros usuarios. Sin embargo, el sistema se ha implementado con algunos fallos que permiten saltarse las restricciones que ha impuesto la compañía.



Por ejemplo, el límite de seis minutos es posible esquivarlo tanto en terminales Android como en iOS. Y ahora han encontrado la forma de leer esos mensajes ya eliminados, aunque sólo en teléfonos con Android.



Cada que te envían un mensaje, la app lanza una notificación en la que aparece un resumen del mismo. Esa alerta deja una "huella digital" en el sistema que se puede recuperar, es decir, se crea una nueva entrada en el registro de notificaciones del sistema, que permanece actualizado mientras no se reinicie el dispositivo.



Las notificaciones de WhatsApp están limitadas a 100 caracteres como longitud máxima, por lo que si recibimos un mensaje más largo de 100 caracteres, o si incluye contenido multimedia, no quedará almacenado su contenido en el registro de notificaciones.



Sin embargo, para mensajes que sí queden dentro del límite de 100 caracteres podemos utilizar el registro de notificaciones con apps como Nova Launcher, o Notification History, aplicaciones que son un acceso directo a ese registro. También puedes ingresar sin app si cuentas con un equipo son Android puro.



Una vez ahí sólo tienes que buscar las notificaciones de WhatsApp y el mensaje te aparecerá en una línea que dice "android.text".



El fallo de WhatsApp en cuestión se ha podido probar en Android 7.0 Nougat de forma exitosa y, sin embargo, no se ha podido replicar en Android 6.0.