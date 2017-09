Google borrará backups con 60 días de inactividad

(Tomada de la Red)

Si cuentas con un móvil que corre Android 6.0 Marshmallow en adelante, sabrás que el propio sistema operativo realiza backups (copias de seguridad) de información como contraseñas de redes WiFi, datos varios de aplicaciones, histórico de llamadas, mensajes de texto y más.Todo bien hasta allí. El problema empieza si es que por algún motivo, te quedas sin móvil o simplemente no puedes usarlo por un tiempo. Google borra aquellos backups que no son utilizados luego de 60 días, indica Poder PDA Un usuario de Reddit ha comentado al respecto. Lo que ha pasado con dicho usuario es que por problemas de batería, no había tenido chance de usar su móvil Nexus 6P. Ha tenido que recurrir a un iPhone para no quedarse incomunicado por unos meses. Luego de retornar a los servicios de Google y por supuesto, Android, se percató de que su backup había expirado. Evidentemente, esto lo dejó bastante molesto porque no ha habido notificación, correo electrónico o algún indicador de que la administración de las copias de seguridad se da de esta manera.Claro está que, al fin y al cabo, es comprensible. Pero, una notificación siempre vendrá bien a los usuarios para que estemos al tanto.