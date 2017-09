¿Se puede ser alérgico al ejercicio?

(Tomada de la Red)

Para muchas personas, hacer ejercicio no es una tarea disfrutable, requiere de sacrificio y preferirían ocupar su tiempo en cualquier otra cosa. Sin embargo, y aunque no lo creas, hay personas que aunque sí quieren llevar una vida activa y saludable, son alérgicos al ejercicio.Existe una condición bastante rara que se conoce como anafilaxia inducida por el ejercicio, y que consiste en una reacción alérgica grave que puede poner en riesgo la vida de las personas.Una alergia inusualLa anafilaxia inducida por el ejercicio fue descrita por primera vez en 1979 y se estima que llega a afectar a alrededor de 50 personas de cada 100 mil, indica Informe 21 Si bien es una condición que ha aumentado entre las personas alérgicas, investigadores y médicos todavía no saben exactamente por qué ocurre.Para entre el 30 y el 50 % de las personas que la padecen, la reacción se genera por combinar ciertos tipos de alimentos (como maní, mariscos o huevos) y de ejercicio, mientras que para otros, la actividad física desencadena una reacción a drogas como la aspirina.Sus principales síntomasLa anafilaxia inducida por el ejercicio puede causar urticaria, vómitos, desmayos, y dificultad para respirar durante el entrenamientos. Los síntomas pueden durar hasta cuatro horas y los expertos aseguran que no se trata de una alergia promedio a los alimentos.Las personas que la sufren, no tienen esa reacción a menos que hagan ejercicio justo después de comer esos alimentos.Muchas mujeres experimentan está alergia cuando están en el punto de su ciclo menstrual.Los expertos sostienen que la cantidad de ejercicio necesario para causar esta condición varía con cada persona.Es probable que actividades como correr y trotar provoquen estos ataques, aunque otras actividades como bailar, esquiar o hacer voleibol también pueden causar una reacción.Algunas teorías sobre la condiciónSi bien no se sabe exactamente qué es lo que causa la conexión entre ejercicio y anafilaxia, algunas teorías sostienen que tiene que ver con los cambios fisiológicos que suceden en el cuerpo con el ejercicio.El aumento del flujo sanguíneo podría empujar las células inmunes sensibles alrededor del cuerpo. También podría pasar que ciertas proteínas en el intestino cambien su comportamiento durante el ejercicio, causando una reacción alérgica.Dado que la condición es difícil de recrear en un laboratorio, los expertos no han podido probar estas teorías.Una reacción espontáneaAfortunadamente, el diagnóstico de esta condición es sencillo y una vez que las personas son diagnosticadas, sus síntomas pueden ser manejados, evitando alimentos y drogas antes del ejercicio que puedan desencadenar una reacción. En muchos casos también se recomienda llevar un lápiz o autoinyector de epinefrina para evitar un ataque.Sin duda es una condición inusual y que además puede aparecer de forma espontánea, sin importar si has estado ejercitándote de la misma manera por mucho tiempo.Aunque algunos los efectos secundarios graves son raros, este tipo de condición a menudo no se diagnostica. Por eso es importante conocer este tipo de alergia y evitar cualquier reacción que traiga consecuencias a la salud. ¿Sabías que existía la alergia al ejercicio?