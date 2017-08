Lo que le ocurre a tu cuerpo cuando te vas a vivir con tu pareja

(Tomada de la Red)

Cuando una pareja decide que es hora de ir a vivir juntos, está claro que aceptan que, a partir de ese momento, les tocará compartir muchísimas cosas, como el baño, la cocina, o la cama. Sin embargo, cuando nos mudamos a vivir con nuestro amado o amada, todo cambia, incluyendo los microbios de nuestra piel. Así lo ha determinado un equipo de investigadores de la Universidad de Waterloo en Ontario (Canadá), que ha concluido que cuando vivimos en pareja se produce un gran intercambio de microbios, lo que provoca que nuestro perfil microbiano cambie.En el estudio, publicado en MSystems, una revista de acceso abierto de la Sociedad Americana de Microbiología, los expertos encontraron que cada persona de la relación influyó significativamente en las comunidades microbianas de la piel de su pareja. Usando datos microbianos, varios algoritmos informáticos fueron capaces de emparejar a los enamorados con un 86% de precisión. De todos esos datos, la parte del cuerpo en la que más se producía un intercambio de bacterias de la piel fueron... los pies.¿Por qué precisamente los pies?La causalidad no se analizó, pero los científicos creen que podría ser debido a que las parejas caminan descalzas sobre las mismas superficies de la casa, por lo que es más fácil transferir bacterias entre ellos mismos y su entorno inmediato."Te duchas y caminas descalzo en el mismo suelo, y este proceso probablemente sirve como una forma eficaz de intercambio microbiano con la pareja, y también con la propia casa", comenta Josh Neufeld, líder del trabajo.Los expertos analizaron un total de 340 muestras de piel de 10 parejas heterosexuales que actualmente viven en la misma casa, para observar la influencia que la convivencia tenía en la piel de una pareja íntima. Las muestras se recogieron de 17 sitios en todo el cuerpo, incluyendo el ombligo, las axilas y las fosas nasales, indica Muy Interesante Si bien es cierto que las personas poseemos varias comunidades bacterianas de piel según la zona, este hallazgo muestra que factores como la cohabitación pueden realmente dar una nueva forma a. microbioma.Sin embargo, no todas las áreas de la piel comparten el mismo microbioma en la pareja. Por ejemplo, los investigadores descubrieron que las comunidades de microbios recogidas en los muslos eran más parecidas entre las personas del mismo sexo que las que vivían juntas. Esto podría estar relacionado con el hecho de que las bacterias en el interior de los muslos femeninos están influenciadas por el microbioma vaginal.Los microbiomas son únicos pero, al mismo tiempo, son fácilmente influenciables. La dieta, el ambiente, e incluso un simple encuentro casual, pueden afectar el microbioma, por lo que no es sorprendente compartir cama con alguien y tener sus bacterias en la piel, ya que esta convivencia afecta a la composición del propio perfil microbiano.Cada hora, los seres humanos perdemos un millón de partículas biológicas por el contacto con nuestro entornoLa mayoría de las bacterias en la piel son inofensivas o incluso beneficiosas, lo que impide que los microbios patógenos -bacterias que pueden causar infección- habiten en esa zona.Los resultados del estudio coinciden con investigaciones previas que han concluido que las parejas casadas también influyen mutuamente en la inmunología. Los sistemas inmunitarios tienden a reflejar hábitos de estilo de vida, como la dieta y el ejercicio, que tienden a coincidir con parejas que viven juntas. Esta es la razón por la que solemos enfermar a la vez o contagiarnos un resfriado, por ejemplo, ya que estamos en el mismo ambiente respirando contaminantes, moho y polvo juntos.