Cómo saber si alguna de tus contraseñas ha sido filtrada

(Tomada de la Red)

Lo sabemos, no es fácil hacer contraseñas lo suficientemente difíciles para que no sean hackeadas y aparte recordarlas. Además de que debemos tener más de una y en teoría no deben ser nombres relacionados con tu vida ni memorables.Aún peor, cuando existen filtraciones de datos en las compañías a las que les confiamos nuestras acreditaciones en línea nos volvemos completamente vulnerables – por suerte, ahora hay una forma simple de saber si tu información está en peligro, indica Muy Interesante Troy Hunt es un investigador en seguridad y la mente maestra detrás de Have I Been Pwned (HIBP), un sitio web que te permite revisar si tu correo electrónico y nombres de usuarios han estado involucrados en algunas de las mayores filtraciones de datos de la historia – que afectaron a compañías como LinkedIn, Adobe, Dropbox, MySpace y más.Ahora, Hunt ha abordado el mismo problema desde la perspectiva opuesta, creando una nueva herramienta llamada Pwned Passwords que hace el mismo tipo de ejercicio, pero esta vez debes colocar tus contraseñas para ver si han sido filtradas en algunos de las hackeos mencionados.En la base de datos está la asombrosa cantidad de 320 millones de contraseñas filtradas y si estás pensando que es irresponsable guardarlas todas es un lugar como este hay un par de cosas que debes tomar en cuenta.Primero, ninguno de las claves guardadas están junto con los nombres de usuarios o los correos electrónicos con las que están emparejadas. Segundo, el punto del programa es que la gente se de cuenta del problema respecto a cuantos de nuestras contraseñas han sido descubiertas por los hackers a la fecha – al dejar a la gente si su clave está en manos del internet.Por último, todos estas claves ya han sido comprometidas – algunas hace mucho tiempo – así que ojalá los usuarios ya hayan tenido tiempo de cambiarlas.Existen dos formas de utilizar Pwned Passwords: una herramienta de búsqueda en línea dentro del sitio web y descargando la lista de las 320 millones de contraseñas filtradas para buscar si está la tuya (aunque son 5GB en total).Antes de seguir adelante ten en cuenta:No coloques una contraseña que usas actualmente en la herramienta web, ya que va en contra del principio universal de no compartir tus contraseñas, aunque el sitio web haya sido creado por un investigador especialista en seguridad.