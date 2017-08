Facebook cierra cuenta de nacionalista blanco

MOUNTAIN VIEW, California, EU. (AP)

Facebook cerró las cuentas de Facebook y de Instagram un nacionalista blanco que asistió a la marcha en Charlottesville, Virginia, se informó el miércoles.



Ruchika Budhraja, vocera de Facebook, dijo a The Associated Press que las páginas de Christopher Cantwell y una que ofrecía un enlace con su podcast quedaron eliminadas. Cantwell apareció en un documental de Vice News sobre la marcha y los sucesos violentos del fin de semana.



Facebook además eliminó por lo menos ocho páginas del movimiento nacionalista blanco por violaciones del código de conducta de la red social, dijo Budhraja.



Cantwell era mencionado en los panfletos repartidos en internet anunciando la marcha. El hombre, oriundo de Keene, Nueva Hampshire, es considerado un extremista de ultraderecha por el grupo de expertos Southern Poverty Law Center.



Cantwell no respondió de inmediato a un mensaje pidiéndole comentario.