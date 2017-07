Exceso de usuarios afecta a HBO Go

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

HBO reconoció que su plataforma de internet presenta problemas a causa del exceso de usuarios que esperaban ver Game of Thrones.



"Debido a la gran cantidad de fans que se están preparando para el estreno de la séptima temporada de Game of Thrones, algunos usuarios de HBO GO están experimentando problemas de conectividad", precisó la empresa en un comunicado.



Aseguró que trabajan en los inconvenientes para dar una rápida solución a sus suscriptores.



"Les recordamos a nuestros suscriptores que pueden ver el estreno de Game of Thrones por la señal de HBO así como por Cinemax".



Esta tarde, varios usuarios de HBO GO expresaron en redes sociales que su acceso a la plataforma presentaba fallas a unas horas del estreno de la esperada serie.