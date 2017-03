Tratamiento experimental resulta en ceguera

(Tomada de la Red)

Durante mucho tiempo, algunos investigadores biomédicos y otros observadores han estado tratando de alertar sobre la mala regulación de los centros de tratamiento de células madre. Las células madre son un tratamiento increíblemente prometedor, pero todo tipo de charlatanes ha surgido en torno a esto, haciendo afirmaciones que se extienden más allá de la investigación científica.Esto ha derivado en casos raros y tristes. De acuerdo con un artículo en el New England Journal of Medicine : “Tres mujeres han sufrido daño severo y permanente ocular después de que les inyectaran células madre en los ojos, en un tratamiento no comprobado en una clínica de Florida.”La clínica que era operada por una compañía llamada Bioheart que ahora se llama U.S. Stem Cell y ésta cobró $5,000 dólares a cada mujer por el procedimiento.La directora de la clínica, Kristin C. Comella, dijo a la revista The New York Times que desde que ya que en el procedimiento se inyectaban las propias células madre de los pacientes – obtenidas de grasa por medio de una liposucción – no necesitaba aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de E.U.A.De acuerdo con el reporte, después de que las células madre fueran extraídas de las mujeres de entre 72 y 88 años, les inyectaron una solución de células madre y plasma en ambos ojos – lo que ya es preocupante debido a que los tratamiento experimentales sólo se deben probar en un ojo debido a los efectos secundarios potencias. Y vaya que los hubo.Una semana después del tratamiento, las paciente experimentaron pérdida de la vista, desprendimiento de retinas y sangrado en los ojos y ahora, una año después permanecen completamente ciegas. Los doctores piensan que es muy poco probable que vuelvan a ver.Aunque las mujeres recibieron el tratamiento por degeneración macular, enfermedad que suele derivar en visión borrosa y en ocasiones ceguera, hay tratamientos que pueden desacelerar la progresión del padecimiento y los pacientes pueden vivir muchos años experimentando sólo cambios graduales en la visión.¿Lo más preocupante?Las tres mujeres llegaron a la clínica U.S. Stem Cell porque había enlistado un estudio en un sitio gubernamental (clinicaltrials.gov), brindado por el Instituto Nacional de Salud. Dos de las afectadas dijeron después a los doctores que pensaron que estaban participando en una investigación aprobada por el gobierno.No obstante, nunca se llevó a cabo el estudio y el estudio propuesto en el sitio no había tenido aprobación del gobierno estadounidense.Esto nos muestra el riesgo de tratamientos poco probados. Si algún día buscas tratamientos con células madre, además de comprobar que la prueba clínica esté afiliada con un centro médico, los investigadores te aconsejan consultar el sitio web A Closer Look at Stem Cells, que es manejado por la Sociedad Internacional para la Investigación de Células Madre.