Deezer lanza programa global para apoyar a artistas emergentes

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La plataforma Deezer, anunció el lanzamiento de Deezer Next, un programa creado recientemente para identificar y defender talentos emergentes y proporcionar una vía hacía nuevos públicos a través de la plataforma Deezer.



Deezer Next se centrará en 12 artistas en desarrollo por país, provenientes de diferentes territorios y géneros, seleccionados por Deezer. De los 12, tres de los artistas elegidos serán apoyados a nivel global, y los otros 9 artistas serán defendidos en sus mercados locales.



Deezer trabajará directamente con los artistas, las disqueras y los agentes representantes para cultivar y desarrollar sus perfiles a través de la creación de playlists, contenido individual y con campañas de apoyo editorial y marketing multi-canal. Para demostrar aún más el compromiso de Deezer, la música de uno de estos artistas se incluirá en la próxima campaña de publicidad de Deezer.



"Uno de los mayores desafíos en la industria de la música es el desarrollo y descubrimiento de nuevos artistas. Gracias a que el streaming se está convirtiendo en la opción preferida para los fans de la música, ahora tenemos una manera nueva, más emocionante y significativa de introducir y desarrollar artistas emergentes a escala mundial", comentó Sulinna Ong, vicepresidente de Marketing Artista, en Deezer "Deezer está comprometido a apoyar a los artistas emergentes y ser una parte importante del viaje en el desarrollo de carreras de artistas".



"Romper las normas es el alma de la industria de la música y acogemos con satisfacción esta nueva iniciativa de Deezer", dijo Mark Mitchell, director general de Atlantic Records UK.



Los tres primeros artistas globales confirmados para participar en el programa Deezer Next son: Rag'n'Bone Man, Maggie Rogers y Anne-Marie. Rag'n'Bone Man es un cantante y compositor británico que recientemente lanzó el primer single "Human", de su próximo álbum de debut, Maggie Rogers es una cantante/compositora estadounidense que llamó la atención de Pharrell Williams con su canción "Alaska" , Y Anne-Marie es una cantante/compositora inglesa cuya canción "Alarma" ha estado atrayendo los oídos de los fans de la música.



“Es increíble y un comienzo de año muy hermoso ser considerada una de las tres mejores artistas globales emergentes de Deezer", dijo Anne-Marie. Lo mismo opina Rag'n'Bone Man que comentó, "Gracias Deezer por hacerme una de sus prioridades globales. ¡Es increíble!".



Los mercados locales comenzarán a anunciar a sus artistas a partir del 17 de enero.