Esto te cobrará Uber por ensuciar los autos de sus socios

¿Sabes cuánto te cobra Uber si te vomitas o si ensucias el interior de sus autos con comida grasosa?



Los usuarios que acepten las nuevas condiciones de Uber, actualizadas el pasado 13 de diciembre, no deben omitir los cargos extra del servicio.



En su blog la empresa destaca que en los viajes no está permitido beber, comer, ni fumar.



Si llegara a haber algún problema por cualquiera de estas situaciones u otras que pudieran ensuciar el auto de un socio conductor, se realizará un cargo de limpieza. Este monto puede variar dependiendo de la gravedad de los daños.



Por ejemplo, si manchas el interior (vestiduras, piso, tapete, piso, ventana, puerta) con bebidas no alcohólicas, la empresa tiene un monto mínimo de 200 pesos, aunque éste varía dependiendo de la ciudad.



El cargo de limpieza por vomito al interior del auto es de 200 pesos en promedio.

Ensuciar el vehículo con comida grasosa (piso, tapete, piso, ventana, puerta) tiene un cargo extra por 200 pesos.



Mientras que el cargo por limpieza de manchas de pintura y lodo al interior (piso, tapete, piso, ventana, puerta) también es de 200 pesos, en tanto que en las vestiduras puede llegar a los 800 pesos.



El monto se eleva cuando el vehículo es ensuciado con fluidos corporales (no saliva, no orina) al interior del vehículo (puerta/ventana) cobrará 300 pesos. Si eso ocurre en el piso o tapete el monto es en promedio de 500 pesos.



Las manchas de fluidos corporales en las vestiduras es de 800 pesos, igual que al exterior y puede llegar hasta los mil 200 pesos.



Este monto puede variar dependiendo de la gravedad de los daños, asegura la empresa.



En caso de olvidar algún objeto, la empresa de taxis cobrará entre 50 y 80 pesos, dependiendo la entidad donde se utilice el servicio.