Bill Gates contribuye al tratamiento de Alzheimer

La demencia es un síndrome que deteriora la memoria, el intelecto, el comportamiento y las funciones básicas del cuerpo. El Alzheimer es el tipo más común de este síndrome con un 60% de los casos. Actualmente no existe ningún tratamiento que pueda curar o revertir la evolución del padecimiento.Bill Gates, el empresario y filántropo creador de Microsoft, donó 50 millones de dólares para apoyar a The Dementia Discovery Fund, una fundación que se dedica a la investigación de este padecimiento.El creador de la empresa de tecnología espera que su ayuda pueda mejorar las condiciones de personas que la padecen. En una entrevista para CNN dijo que es difícil asegurar que se va a descubrir una cura, pero cualquier tipo de tratamiento sería un gran avance para la sociedad.Gates se dio cuenta de los costos –tanto emocionales como económicos– que representa el Alzheimer para las familias y los sistemas de atención médica. Por ejemplo, una persona con demencia gasta cinco veces más en cuidados médicos que las que no la tienen.El costo humano no puede ponerse en números, pero devasta a los que la padecen y a los seres que los rodean. La familia del mismo Bill Gates ha sido parte de estas estadísticas, por lo que el empresario ha visto de cerca las dificultades que conlleva, indica Muy Interesante.A través de la ciencia ya es posible controlar enfermedades que antes eran letales, por lo que Gates está convencido de que se puede alterar el curso del Alzheimer a través de cinco medidas que ha plasmado en su blog personal:1.Entender mejor cómo se desarrolla la enfermedad en el cerebro.2.Desarrollar medidas de detección más fidedignas para diagnosticarlo.4.Apoyar distintos enfoques para detener la enfermedad: existen grandes teorías que favorecen su prevención, pero hasta que no se comprueben es necesario buscar alternativas y enfoques distintos.4.Mejorar el proceso para que las personas se inscriban en ensayos clínicos: estos son determinantes para la innovación médica.5.Usar la información de manera más eficiente: al compartir datos y establecerlos en estudios comunes, los investigadores tendrían mayor facilidad para usarla e identificar nuevos patrones.A través de su donación espera apoyar a mentes brillantes para que las condiciones de vida de los afectados por Alzheimer mejoren.