Google Assistant en tablets pronto será una realidad

(Tomada de la Red)

Aunque en un principio Google dijese lo contrario, parece que dentro de poco tiempo los usuarios de tablets Android sí podrán disfrutar de Assistant en sus dispositivos.



La última versión de la aplicación de Google parece incluir pistas que confirman la llegada del asistente virtual a este tipo de dispositivos, y podría ser cuestión de días que Google anunciase el despliegue de Assistant en tablets Android.



En un principio, Google Assistant nació siendo un asistente destinado únicamente a teléfonos inteligentes.



Más tarde, acabó aterrizando en la olvidada plataforma Android Wear, y junto con el lanzamiento del nuevo Pixelbook, los Chromebooks fueron la siguiente parada en el viaje de Assistant, no sin antes pasar por los televisores con Android TV. Ahora, cuando aún estamos a la espera de que Android Auto reciba su ración de asistente, Google pone su objetivo en las tablets.



Si tienes una tablet Android, podrás disfrutar del asistente de Google.



Según han descubierto en 9to5Google, la versión 7.14 de la aplicación de Google para Android muestra ciertos indicios que confirman la llegada de Assistant a tablets Android.



Al parecer, la notificación que nos anima a ejecutar el asistente, señala la compatibilidad del asistente con smartphones, televisores, Chromebooks y, en efecto, tabletas.



De momento, eso sí, no parece que el asistente se encuentre disponible en este tipo de dispositivos, y no será hasta que Google anuncie su disponibilidad y el posterior despliegue, cuando los primeros usuarios comiencen a disfrutar de Assistant en sus tablets Android.



A principios de este mes, Google por fin anunciaba la llegada del idioma castellano a su asistente virtual, que a día de hoy aún se encuentra en pleno despliegue gradual.



Y ayer, vimos cómo la aplicación de Assistant renovaba su diseño para obtener una apariencia más afín al resto de servicios de la gran G.



No hay duda de que Google está apostando fuerte por su sistema basado en inteligencia artificial.