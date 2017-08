Cómo ver el Eclipse Solar de 2017 con seguridad

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Ver al Sol directamente no es seguro excepto durante la breve fase total de un eclipse solar ("totalidad"), cuando la Luna cubre por completo la cara brillante del Sol. Esto sólo sucederá dentro del camino del eclipse total.



La única forma segura de mirar al Sol directamente durante un eclipse parcial es usando filtros de propósito especial, como "lentes de eclipse" o con un visor solar de mano.



Filtros hechos en casa o lentes de sol ordinarios, aunque sean muy oscuros, no son seguros para mirar al Sol. Consulte la página Vendedores Acreditados de Filtros y Visores Solares de la Sociedad Astronómica Americana (AAS).



Para ver una lista de fabricantes y distribuidores autorizados de lentes de eclipse y visores solares de mano que cumplen con el estándar internacional de seguridad ISO 12312-2 para esos productos:

*Siempre inspeccione su filtro solar antes de usarlo.



Sí esta rayado o dañado, descártelo.



Lea y siga las instrucciones impresas en el paquete con el filtro:



*Siempre supervise a los niños usando filtros solares.



*Estarse quieto y cubra sus ojos con sus lentes de eclipse o visor solar antes de mirar hacia arriba al Sol brillante. Después de observar al Sol, dese la vuelta y quítese su filtro, no se lo quite mientras esté viendo al Sol.



*No mire al Sol, aunque este parcialmente cubierto, a través de una cámara, telescopio, binoculares, u otro dispositivo óptico sin filtro.



De igual manera, no vea al Sol a través de una cámara, telescopio, binoculares, u otro dispositivo óptico mientras está usando sus lentes de eclipse o su visor solar los rayos concentrados del Sol dañaran el filtro y entraran a su ojo (u ojos), causando una herida grave.



*Solicite asesoramiento de astrónomos expertos antes de usar un filtro solar con una cámara, telescopio, binoculares, u otro dispositivo óptico. Tome nota de qué los filtros solares deben ser montados al frente de telescopios, binoculares, u otros dispositivos ópticos.



Si está dentro de la banda de totalidad, remueva sus filtros solares solo cuando la Luna completamente cubra la cara brillante del Sol y de repente se haga oscuro.



Luego de presenciar el eclipse en su totalidad, reemplace su visor solar en cuanto el Sol brillante empiece a aparecer para ver las fases parciales que restan.



*Fuera de la banda de totalidad, siempre debe usar un filtro solar para ver el sol directamente.



*Si normalmente usa anteojos, manténgalos puestos. Póngase los lentes de eclipse sobre sus anteojos, o sostenga su visor de mano enfrente de sus lentes.



Nota: Si sus lentes de eclipse cumplen con el estándar de seguridad ISO 12312-2, usted puede ver el eclipse parcial tanto tiempo como quiera.



Además, si los filtros no están rayados, agujerados, o rasgados, los puede reusar indefinidamente.



Algunos lentes/visores tienen impresa una advertencia que dice que no debe ver a través de ellos por más de 3 minutos a la vez y que debe desecharlos si tienen más de 3 años.



Esas advertencias son anticuadas y no se aplican a visores que cumplen el estándar ISO 12312-2 adoptado en el 2015. Para estar seguro de que sus lentes de eclipse o visor sean de un proveedor certificado, consulte la página Vendedores Acreditados de Filtros y Visores Solares de la Sociedad Astronómica Americana (AAS).



Un método alternativo para ver al Sol parcialmente eclipsado es con una proyección del agujero de alfiler.



Por ejemplo, cruce los dedos estirados y ligeramente entreabiertos de una mano con los dedos estirados y ligeramente entreabiertos de la otra mano.



O simplemente mire la sombra de un árbol frondoso durante el eclipse parcial; podrá ver el suelo moteado de soles crecientes proyectados por los pequeños espacios entre las hojas.



Los pequeñas espacios entre sus dedos proyectarán una cuadrícula de pequeñas imágenes en el suelo, enseñando el Sol como un creciente durante las fases parciales del eclipse.



Un eclipse solar es uno de los espectáculos más grandiosos de la naturaleza. Al seguir estas simples reglas, usted puede disfrutar con seguridad y ser recompensado con memorias que le durarán una vida.