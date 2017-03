Cannabidiol reduce 84% crisis epilépticas: estudio

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Disminución significativa de crisis (84%) y control completo (17%) en pacientes epilépticos son algunos de los resultados obtenidos del primer estudio clínico, en México, dedicado a demostrar los beneficios que tiene el uso de cannabidiol en personas con el síndrome de Lennox-Gastaut.



La investigación demuestra la importancia de que más pacientes tengan acceso a derivados de cannabis con fines terapéuticos, concluyeron la organización Por Grace y Saúl Garza Morales, coordinador de la Unidad de Neurodesarrollo del Hospital Español en la Ciudad de México, en la presentación de los resultados del estudio.



Para éste se obtuvieron datos durante un año sobre el tratamiento de niños mexicanos con síndrome de Lennox-Gastaut (un tipo de epilepsia), usando el fármaco RSHO-X, producto de cannabidiol (CBD) puro derivado del cáñamo, recientemente aprobado en México por la Comisión Federal Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).



“Esos resultados son interesantes puesto que demuestran un impacto positivo mucho mayor al obtenido con tratamientos convencionales como medicamentos antiepilépticos y opciones quirúrgicas como la colostomía.



“Confiamos en que con esto se incentive a instituciones públicas sanitarias y a otros profesionales de la salud para ofrecer una nueva solución terapéutica que ayude a niños con padecimientos neurodegenerativos, puesto que por primera vez en la historia de México hicimos un estudio que presentaremos en septiembre en el Congreso Mundial de Epilepsia en Barcelona, que de manera científica comprueba los beneficios que tiene el cannabidiol”, subrayó el neuropediatra Saúl Garza.



Detalló que 55% de los pacientes que fueron sometidos a este estudio reportaron una reducción de 75% en las convulsiones que sufrían, además de que 13% de los enfermos lograron eliminar durante cuatro meses 100% de las crisis convulsivas luego de ser tratados con cannabidiol.



El producto utilizado para este estudio clínico fue RSHO-X de cannabidiol, un derivado de cáñamo producido por la empresa HempMeds, el cual ha sido aprobado para importación por la Cofepris dada su composición química que no tiene ningún rastro de ingredientes sicoactivos, lo cual cumple con las regulaciones mexicanas.



El especialista subrayó que la mayoría de los infantes que participaron en este proyecto habían probado hasta siete fármacos distintos y ninguno había logrado disminuir el número de convulsiones como ocurrió con el cannabidiol. Enfatizó que cuatro de estos menores de edad habían sido sometidos a cirugía cerebral, pero no tuvieron resultados favorables.



Saúl Garza Morales lamentó que en el país los legisladores todavía no aprueben la propuesta del uso de este medicamento de manera legal.



“Se ha hecho un proceso de extensión o excepción que ha propuesto la Cofepris a través de la Fundación Por Grace y otras organizaciones que hacen el esfuerzo por importarlo.



Sin embargo, hacemos un llamado al gobierno mexicano para avanzar en el tema lo más pronto posible a fin de que niños con la enfermedad tengan el producto a precios accesibles para el mejoramiento de su salud”, dijo.