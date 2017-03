Monto de todas las becas creció, afirma Conacyt

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Los montos que paga el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para más de 53 mil estudiantes de maestría, doctorado y especialidad no médica, aumentaron 3.3% en el año 2017, en comparación a los montos que se pagaban en el año anterior, informaron en conferencia de prensa tres directivos del organismo, el director adjunto de Planeación y Evaluación, Víctor Carreón; la directora adjunta de Posgrado y Becas, Dolores Sánchez Soler, y el director de Becas, Pablo Rojo Calzada.



Después de este ajuste, las becas de especialidad no médica pasaron de 8 mil 764 pesos mensuales a 9 mil 179 pesos. Las becas de maestría se incrementaron de 9 mil 860 pesos cada mes a 10 mil 327 mensuales.



Por último, las becas de doctorado crecieron de 13 mil 147 a 13 mil 769 pesos mensuales.



El informe sobre las modificaciones en los montos de las becas se realizó a raíz de rumores, protestas y campañas en redes sociales, donde diferentes personas aseguraban que ha ocurrido una reducción en las becas.



“De ninguna manera se ha reducido el poder adquisitivo de los becarios. El Conacyt ha hecho un gran esfuerzo y la tendencia de la beca ha seguido en aumento”, subrayó el maestro Pablo Rojo Calzada.



Por su parte, el doctor Víctor Carreón explicó que un cambio administrativo mayor ocurrió en 2017 debido a que, en enero de este año, entró totalmente en vigor la reforma constitucional que modificó diferentes párrafos de los artículos 26, 41 y 123, para separar o desindexar el salario mínimo de otras tarifas como multas y obligaciones que se deben pagar al gobierno federal.



El director adjunto de Planeación y Evaluación de Conacyt explicó que durante más de 30 años, muchos de los pagos que se realizaban a la federación se calculaban con base en salarios mínimos, pero esto se convirtió en algo negativo para los ingresos de muchos trabajadores porque no se podía aumentar en mayor proporción el salario porque automáticamente significaba un incremento en multas y otros pagos, lo que afectaría negativamente a los ciudadanos.



Después de la reforma, los cálculos de muchos pagos y cobros que realiza la federación se definen a partir de un nuevo indicador llamado Unidad de Medida y Actualización (UMA), la cual es definida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), con base en el último salario mínimo antes de la reforma, ajustado cada año con la inflación.



“Un grupo de becarios se queja de que el monto de las becas no creció este año como hubiera crecido si el cálculo de estos pagos se hubiera hecho como era antes, indexado al aumento de los salarios mínimos.



Sin embargo, no se dice que todas las becas crecieron y que en el año 2017 la UMA resultó superior a lo que crecía habitualmente el salario mínimo”, dijo el doctor Carreón.



La maestra Dolores Sánchez comentó que se ha hecho un gran esfuerzo para que los becarios reciban el aumento señalado porque, en total, los recursos para becas solo aumentaron 0.9% en el último año, al pasar de 9 mil 114 millones de pesos a 9 mil 500 millones.