Mexicano ayudará a estudiar Marte

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

A sus 20 años de edad, Yair Israel Piña López es el mexicano más joven que ha participado en una misión previa a la llegada del hombre a Marte.



Orgulloso de ser mexicano y estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), hizo un llamado a los políticos y empresarios del país a que le apuesten a la educación, la ciencia y la tecnología y señaló que los jóvenes tienen el deber de construir puentes para el amor y la paz.



Mencionó que para los países que se han convertido en potencias económicas, la ciencia, la educación y la tecnología han sido el eje de su desarrollo, por lo que hizo un llamado a que se continúe invirtiendo en ellas.



“Me llena de orgullo poder portar la bandera mexicana en esta expedición. Considero que para mí es un pequeño paso, pero es un gran paso para todo México hacia lo que buscamos en la exploración espacial”, comentó Piña López en conferencia de prensa.



Además invitó a los jóvenes mexicanos a “soñar, a ir más lejos. Quiero instar a los líderes políticos y financieros de nuestro país a que se comprometan a invertir en la ciencia, la tecnología y la educación como uno de los ejes fundamentales para transformar el México que tanto deseamos”.



Yair buscará llevar el nombre de su país y de su escuela, la UNAM, más allá de los confines de la Tierra. Lo primero será participar en una misión que simula las condiciones a las que se enfrentarán los astronautas cuando, en 2033, pisen el suelo marciano.



Durante su participación en la tripulación 180, del 29 de abril al 14 de mayo, integrada por científicos latinoamericanos realizará experimentos y afinará detalles que ayudarán a planear el viaje espacial.



El año pasado, Yair Israel se convirtió en el investigador más joven de la NASA, ahora dirigirá un protocolo para determinar la radiación en ambientes marcianos en The Mars Desert Research Station (MDRS), con tecnología e investigación que desarrolló en la UNAM, primero como estudiante de bachillerato y después en la carrera de Física en la Facultad de Ciencias.



Indicó que, con la misión análoga a Marte en la que participará, se demuestra que “en el espacio no hay fronteras”, y pidió “unidad a todos los mexicanos”, con referencia a la situación por la cual está pasando el país con respecto a su relación con el gobierno de Estados Unidos.



Los jóvenes, explicó, tienen uno de los roles más importantes en la sociedad y el compromiso no sólo de invertir su tiempo en algo, sino de usarlo para trascender como personas, para dar soluciones y hacer crecer al país.



Además, les pidió que eliminen la frase “no puedo” de su vocabulario y que a partir de metas y objetivos, sueñen y pongan manos a la obra para cumplir sus sueños.



“Se podrán hacer muros pero nuestro compromiso es hacer puentes para la paz y el amor. Seamos unidos y solidarios, hoy es momento de estar juntos, ahora más que nunca”, añadió.



Explicó que estudia el espacio puesto que, como lo fue el océano en el siglo XIX, la investigación del Universo dará los mayores avances científicos a la humanidad.



En menos de tres meses, Yair Piña viajará al desierto de Utah, en Estados Unidos, donde pasará por condiciones arduas, similares a las que se enfrentarán los astronautas cuando lleguen a Marte; por ejemplo, enclaustramiento en el desierto, alimento y agua limitados y climas extremos.



Además realizará caminatas y exploraciones con trajes y vehículos espaciales con el objetivo de poder ayudar a los futuros conquistadores de Marte.



Tabla 1



Otros mexicanos en la NASA



- Margaret Domínguez

Estudia el Wide Field Infrared Survey Telescope (WFIRST), que se espera sea lanzado en 2022.



- José Gómez Valdés

Realiza estudios de oceanografía física de la corriente de California en el Jet Propulsion Laboratory.



- Luis Enrique Velasco

Trabaja en el proyecto Marte 2020 para enviar equipos computarizados al planeta rojo



- Rodolfo Neri Vela.

En 1985 se convirtió en el primer astronauta de México y Latinoamérica en una misión de la NASA.