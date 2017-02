¿Modificación de genes evitará enfermedades? Tal vez

WASHINGTON, D.C.(AP)

No esperen tener pronto bebés hechos a la orden, pero un nuevo informe sobre ética abre la posibilidad de que algún día se pueda alterar los factores hereditarios de las personas para combatir enfermedades genéticas, con rigurosa supervisión, utilizando nuevas herramientas que realicen una edición genética precisa dentro de las células vivas.



Lo que se conoce como modificación del genoma ya está transformando la investigación biológica, y está siendo usada para desarrollar tratamientos para pacientes que luchan contra una serie de enfermedades.



La ciencia sigue lejos de estar preparada para siguiente paso, que crea interrogantes éticas alterar espermas, óvulos o embriones para que los bebés no hereden una enfermedad que corre en la familia, señaló el martes el reporte de la Academia Nacional de Ciencias y la Academia Nacional de Medicina.



Pero si los científicos aprenden cómo pasar de manera segura alteraciones del código genético a generaciones futuras, se podría intentar modificar ciertos tipos de células que se desarrollan en serie, teniendo un criterio estricto que incluya un enfoque en enfermedades serias sin alternativas razonables y que se realice bajo supervisión rigurosa.



"La cautela es absolutamente necesaria, pero ser cauteloso no significa prohibición", dijo la bióloga especialista en ética R. Alta Charo, de la Universidad de Wisconsin-Madison.



"Este comité no está diciendo que vamos o debamos modificar las células que se desarrollan en serie de células previas, heredables. Lo que estamos diciendo es que podemos identificar una serie de condiciones estrictas bajo las cuales sería aceptable hacerlo", dijo Charo. "Pero estamos lejos, muy lejos de estar listos para intentarlo".



La modificación del genoma no debe de ir más allá de curar heridos. No debe de servir para mejorar características físicas, o lo que se conoce comúnmente como "bebés hechos a la medida", recalcó el panel.



Pero el público debe de involucrarse en estos debates ahora, para opinar sobre lo que un día podría ser aceptable.



El anticipado reporte ofrece consejos las prestigiosas academias no pueden establecer políticas. Pero crear normas internacionales es considerado un paso adelante para el desarrollo de esta poderosa tecnología. Las Academias Naciones estadounidenses y sus contrapartes en Gran Bretaña y China han estado teniendo reuniones internacionales con la esperanza de hacer precisamente eso.



"La modificación del genoma es una nueva herramienta para la terapia genética y tiene un potencial tremendo", agregó Charo. Pero, agregó, tiene que desarrollarse de tal manera que promueva el bien y sea responsable, respetuosa y justa.



Esencialmente, la modificación del genoma es una versión biológica de software de cortar y pegar, que permite a los científicos activar y desactivar los genes, repararlos o modificarlos dentro de células vivas.