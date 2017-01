Consejos científicos para combatir el día más deprimente

(Tomada de la Red)

Escucha música a todo volumenDespierta en el Blue Monday con mucho ritmo y te sentirás mejor. Y es que subir el volumen de nuestro aparato de música y escuchar nuestra canción favorita libera endorfinas, según demostró un equipo de la Universidad de Manchester (Reino Unido).Como ya se sabe, las endorfinas son neurotransmisores que tienen mucho que ver con la sensación de felicidad.Rodéate de gente alegrePues sí, resulta que el buen humor se contagia, y un trabajo publicado en la revista The journal Proceedings of the Royal Society B reveló que tener compañía bienhumorada nos ayuda a evitar el riesgo de caer en depresión.Así que el plan perfecto para este Blue Monday es llamar a tus amigos y quedar para pasar un buen rato.Haz deporteYa sabemos que hacer ejercicio físico tiene incontables beneficios, no solo para mantenernos en forma y para evitar enfermedades: el cerebro también lo agradece.Las contracciones musculares que se producen cuando hacemos deporte provocan cambios neuronales y entre ellos, nuevamente, se encuentra la producción de endorfinas.Vigila lo que comesAlgunos alimentos son necesarios para producir neurotransmisores como las endorfinas o la serotonina, y para mejorar nuestro estado de ánimo es necesario incorporarlos a nuestra dieta.Ríete muchoParece de perogrullo, pero no lo es. Reírnos, aunque no hayamos visto nada que nos dé risa, nos ayuda a ser más felices.Está demostrado que rebaja los niveles de estrés y nos ayuda a evitar pensamientos negativos. Así que, este Blue Monday, ¡a reír mucho!