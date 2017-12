¿Por qué Netflix podría aumentar precios tras eliminación de neutralidad en la red?

(GH)

Netflix se encuentra entre la multitud de empresas que criticó la decisión de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos de hacer retroceder las regulaciones de neutralidad en la red de la era Obama, que tenían como objetivo garantizar que las compañías de contenido no sean discriminadas por los proveedores de banda ancha, informa Variety En un comunicado, Netflix dijo: "Estamos decepcionados con la decisión de la FCC (por sus siglas en inglés) de dehacer las protecciones de la neutralidad de la red que marcó el comienzo de una era sin precedentes de innovación, creatividad y compromiso cívico. La decisión de hoy es el comienzo de una batalla legal más larga. Netflix respaldará a los innovadores, grandes y pequeños, para oponerse a esta orden equivocada de la FCC".Los comisionados de la FCC, como se esperaba, votaron 3-2 para hacer retroceder las regulaciones de neutralidad en la red promulgadas bajo la administración de Obama. El esfuerzo para derogar las reglas fue liderado por el presidente de la FCC Ajit Pai, a quien Donald Trump designó para dirigir la agencia.Se espera que los defensores de la neutralidad de la red planteen un desafío legal a la derogación.Con la votación, los proveedores de servicios de Internet ya no estarán oficialmente prohibidos de bloquear contenido o disminuir la velocidad de carga para el acceso a él.También tendrán la libertad de vender acceso garantizado a los proveedores de contenido.El temor entre los partidarios de la neutralidad de la red -incluidas compañías como Netflix, Google, Facebook, Twitter y Amazon- es que los ISP ahora podrían comenzar a cobrar nuevas tarifas tanto a los consumidores como a las compañías de contenido para acceder a videos y otros servicios.Esto causaría que Netflix aumente los precios a sus usuarios para poder costear los aumentos que las compañías de servicios de Internet le podrían hacer a la compañía.Angelo Zino, analista de CFRA Research, dijo que prevé que AT&T y Verizon sean los más beneficiados con el cambio de reglas debido a que podrían darle prioridad a las películas, programas y otros videos o servicios musicales que ellos proveen.Eso podría perjudicar a rivales como Netflix, Sling TV, Amazon, YouTube y algunos otros servicios que ni siquiera se han creado.En el año 2007 The Associated Press descubrió que Comcast bloqueaba o reducía la velocidad de algunas transferencias de archivos. Y AT&T bloqueó Skype y otros servicios de llamadas por Internet para iPhone hasta 2009.