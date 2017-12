NASA anuncia importante hallazgo realizado con ayuda de Google

(GH)

Researchers using data from our planet-hunting @NASAKepler mission and machine learning from @Google discovered an 8th planet orbiting a distant star. With this discovery, our solar system is now tied for most number of planets around a single star! Info: https://t.co/gWiKZSjnMS pic.twitter.com/tfKW2IJhky — NASA Kepler and K2 (@NASAKepler) 14 de diciembre de 2017

Here’s a handy comparison. Kepler-90i (conveniently also the third rock from the sun) is the newly discovered planet pic.twitter.com/SdpF8mkDNq — Bobak Ferdowsi (@tweetsoutloud) 14 de diciembre de 2017

La NASA ha encontrado un Sistema Solar completo con tantos planetas como el nuestro.El descubrimiento de dos nuevos planetas alrededor de la estrella Kepler-90, que se parece a nuestro propio Sol, significa que el Sistema Solar distante tiene tantos planetas como el nuestro.La estrella y su sistema solar ya eran conocidos, habiendo sido detectados por el telescopio espacial Kepler.Pero el gran avance se produjo cuando los astrónomos encontraron dos nuevos mundos, que se realizó utilizando la tecnología de inteligencia artificial de Google.Una computadora fue entrenada para examinar los datos del telescopio espacial Kepler y buscar señales que podrían pertenecer a los planetas.Y encontró los dos nuevos planetas dentro de un sistema existente, detectando señales que parecían indicar "algo de interés".Eso sugiere que podría haber mundos enteros y sistemas solares escondidos dentro de los datos que ya se han recolectado, pero que no se habían podido notar porque simplemente hay demasiadas señales que elegir, dijeron científicos.Kepler han recopilado datos desde hace 4 años al explorar el espacio y ha encontrado 35 mil posibles señales planetarias, mucho más de lo que los humanos podrían ver."Tal como esperábamos, hay descubrimientos emocionantes acechando en nuestros datos archivados de Kepler, esperando la herramienta o tecnología adecuada para desenterrarlos", dijo Paul Hertz, director de la División de Astrofísica de la NASA en Washington."Este hallazgo muestra que nuestros datos serán un tesoro disponible para los investigadores innovadores en los próximos años".El investigador Andrew Vanderburg dijo que se sorprendería si no hubiera aún más planetas acechando para ser agregados a un sistema solar.También dijo que "seguramente no será el último" sistema que tiene ocho planetas, lo que sugiere que nuestro propio sistema solar no es realmente tan extraordinario.El sistema Kepler-90 no es un candidato particularmente bueno para encontrar vida.Pero el descubrimiento sobre la gran cantidad de planetas en cada sistema solar mejora las posibilidades de encontrarlo, simplemente al sugerir que podría haber muchos más exoplanetas de lo que pensamos.Los nuevos planetas, al igual que todos los miles encontrados por Kepler, fueron vistos mirando el cielo en busca de luz proveniente de las estrellas.Cuando los planetas pasan frente a sus estrellas, los científicos pueden registrar el oscurecimiento a medida que se alejan, y usan la velocidad y las características de ese oscurecimiento para determinar cómo se vería el sistema solar en realidad.Gran parte de ese trabajo se basa en el reconocimiento de patrones, que hasta ahora ha sido realizado por científicos que investigan los datos.Pero los nuevos hallazgos son el resultado del trabajo entre la NASA y Google, que entrenó algoritmos de aprendizaje automático para aprender a detectar esos patrones y así recoger los datos mucho más rápido.Para entrenar los algoritmos, se le mostró a la Inteligencia Artificial de Google 15 mil señales que ya se habían verificado.Luego podría mirar a través de otros datos no verificados y buscar esos mismos patrones.