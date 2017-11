Investigador vietnamita engaña al reconocimiento facial del iPhone X

(Tomada de la Red)

Un investigador en Vietnam ha demostrado cómo aparentemente engañó al sistema de reconocimiento facial del nuevo iPhone X de Apple Inc utilizando una máscara fabricada con una impresora 3D, silicona y cinta de papel adhesivo.El viernes, un anuncio de la compañía de seguridad informática Bkav en que decía haber engañado al "Face ID" de Apple y un video posterior que presuntamente mostraba un iPhone siendo desbloqueado cuando se le ponía delante una máscara fueron recibidos con algo de escepticismo.El vicepresidente de Bkav, Ngo Tuan Anh, mostró a Reuters varias pruebas, primero desbloqueando el teléfono con su cara y luego usando la máscara.Pareció funcionar en todos los casos. Apple rechazó comentar la noticia y derivó a los periodistas a su página web donde explica cómo funciona el reconocimiento facial.Esa página dice que la probabilidad de que una persona cualquiera pueda desbloquear el teléfono de otro usuario con su cara es de aproximadamente una en un millón, comparada con una entre 50.000 del sistema de reconocimiento de huella dactilar que se utilizaba anteriormente.También dice que el "Face ID" solo permite cinco fallos antes de requerir una contraseña.Anh reconoció que fabricar la máscara no fue fácil, pero dijo que creía que la prueba demostraba que el reconocimiento facial como forma de verificar la identidad de un usuario podía llevar consigo algunos riesgos, indica Informe 21 "No es fácil que la gente normal haga lo que hemos hecho aquí, pero es una preocupación para la gente del sector de la seguridad y para personas importantes, como políticos o jefes de empresas", dijo."(Estas) personas importantes no deberían dejar de ningún modo su iPhone X a nadie si tienen activada la función 'Face ID'." Este es el primer caso conocido de investigadores que aparentemente han conseguido engañar al sistema de reconocimiento facial de Apple.